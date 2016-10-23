«Локомотив» не может обыграть ЦСКА 9 матчей

Безвыигрышная серия «Локомотива» в матчах с ЦСКА в чемпионатах России насчитывает 9 матчей.

За это время армейцы обыграли железнодорожников 7 раз, вничью завершились 2 матча.

Последний раз «Локомотив» побежал ЦСКА 24 марта 2012 года. Та встреча проходила в «Лужниках» и завершилась победой «Локо» со счетом 2:0.

Всего в чемпионатах России «Локомотив» и ЦСКА встречались 51 раз. Команды одержали по 21 победе и 9 раз сыграли вничью. Разница мячей – 67:56 в пользу армейцев.

История противостояний (последние 10 встреч):

24.03.2012. ЦСКА – «Локомотив» – 0:2

02.05.2012. «Локомотив» – ЦСКА – 0:3

04.11.2012. ЦСКА – «Локомотив» – 2:1

12.05.2013. «Локомотив» – ЦСКА – 1:4

28.07.2013. «Локомотив» – ЦСКА – 1:2

15.05.2014. ЦСКА – «Локомотив» – 1:0

21.09.2014. ЦСКА – «Локомотив» – 1:0

10.05.2015. «Локомотив» – ЦСКА – 1:3

26.09.2015. ЦСКА – «Локомотив» – 1:1

16.04.2016. «Локомотив» – ЦСКА – 1:1

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию сегодняшнего матча. Начало – в 16.30 мск.