Монсон одолел «Бизона» коронным приемом на турнире в Белгороде

Поединок легенды ММА Джеффа Монсона против бойца и ринг-анонсера Алекса Кардо по прозвищу «Бизон» стал ключевым событием турнира «Industrials. Battle in Belgorod».

Монсон сразу же попытался перевести бой в партер. Подобрать ключи к оппоненту ему удалось во втором раунде, когда Монсон своим коронным приемом «север-юг» победил Кардо.

После встречи «Бизон» выразил несогласие с решением рефери: он, по его мнению, должен был поднять бойцов в стойку. Кардо сообщил также, что уже через месяц готов провести бой-реванш.

Монсон же был настроен миролюбиво. «Я никогда не говорю плохо о своих соперниках. Все решает ринг. Я открыт к реваншу. Достаточно устал и считаю Алекса хорошим соперником. Я знал, что в итоге мы когда-нибудь встретимся. И я готов драться еще раз», - сказал он.