Роман Павлюченко: Я не понимаю российских судей
Нападающий «Урала» Роман Павлюченко поделился своим мнением о российских футбольных арбитрах.
- Не понимаю наших судей. Мы говорим, мол, хотим играть как Англия,
Испания, к этому стремимся, но знаете, за что я вчера получил желтую
карточку? Да потому что сказал: «У нас не футбол, а балет какой-то».
Любое касание игрока, стык – постоянно свистки. Мы не играем, а
сбиваемся постоянно: штрафные, остановки – это ведь тягомотина.
Я сказал судье Егорову: «Вы же чемпионат Англии видели? Там люди играют в футбол, бьются. Нет? Так смотрите!», - рассказал Павлюченко.
Роман Павлюченко получил желтую карточку в концовке матче 11-го тура чемпионата чемпионата России «Урал» - «Спартак» от арбитра Александра Егорова.
Матч
Голы
Мельгарехо 48 (0:1).
Состав
Урал: Заболотный, Данцев, Панков, Кулаков, Емельянов, Фидлер, Подоксёнов (Павленко, 79), Динга, Ставпец (Конате, 85), Павлюченко, Лунгу
Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Попов (Тимофеев, 73), Ромуло, Зобнин, Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Фернандо
Предупреждения:
Кулаков, 85; Павлюченко, 87 - Кутепов, 73
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
22 октября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция