Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом чемпионатов России, сыграв 350 матчей за один клуб в первенствах страны.

Сегодня 30-летний вратарь вышел в стартовом составе армейцев в матче 11-го тура РФПЛ против «Локомотива».

По этому показателю он обогнал Валерия Есипова, который в период с 1992 по 2004 год сыграл 349 матчей за волгоградский «Ротор».

На третьем месте в этом рейтинге защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, на его счету 342 матча. Четвертым идет еще один игрок обороны армейцев Василий Березуцкий – 334 матча.

Еще один интересный факт: всего Игорь Акинфеев провел за ЦСКА 499 матчей во всех турнирах.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» – ЦСКА.