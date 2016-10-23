Владимир Эштреков: Надеюсь, что победив ЦСКА, «Локомотив» воспрянет духом

Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков рассказал об ожиданиях от матча 11-го тура РФПЛ между «железнодорожников» и ЦСКА.

- Пока что «Локомотив» показывает не те результаты, которые от них ждут. Когда-то же это должно прерваться. Надеюсь, что победив ЦСКА, «Локо» воспрянет духом.



Будет ли тяжело играть «Локомотиву» против «армейцев»? А ЦСКА, думаете, легко будет? Сегодня все должны сыграть на максимуме своих возможностей, поэтому стоит ждать содержательный, хороший и качественный футбол. Должна быть бескомпромиссная игра.



Я же могу отдать предпочтение только «Локомотиву» и пожелать ему победы, - цитирует Эштрекова «Чемпионат».

Напомним, встреча в Черкизово начнется в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.