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Владимир Эштреков: Надеюсь, что победив ЦСКА, «Локомотив» воспрянет духом

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков рассказал об ожиданиях от матча 11-го тура РФПЛ между «железнодорожников» и ЦСКА.

- Пока что «Локомотив» показывает не те результаты, которые от них ждут. Когда-то же это должно прерваться. Надеюсь, что победив ЦСКА, «Локо» воспрянет духом.

Будет ли тяжело играть «Локомотиву» против «армейцев»? А ЦСКА, думаете, легко будет? Сегодня все должны сыграть на максимуме своих возможностей, поэтому стоит ждать содержательный, хороший и качественный футбол. Должна быть бескомпромиссная игра.

Я же могу отдать предпочтение только «Локомотиву» и пожелать ему победы, - цитирует Эштрекова «Чемпионат».

Напомним, встреча в Черкизово начнется в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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