«Локомотив» - ЦСКА. Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» - ЦСКА.
«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Чорлука, Янбаев, Михалик, И. Денисов, Фернандеш, Самедов, Касаев, Ал. Миранчук.
Наш состав на #дерби!— ФК Локомотив (@fclm_official) 23 октября 2016 г.
Запасные: Абаев, Лобанцев, Шишкин, Логашов, Лапшов, Ротенберг, Ндинга, Коломейцев, Игнатьев, Майкон, Хенти, Шкулетич. pic.twitter.com/SbUBEgOkKR
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Натхо, Миланов, Головин, Тошич, Траоре.
Наш стартовый состав на дерби #ЛокоЦСКА! Одно изменение по сравнению с Монако: Миланов выйдет в старте, Ионов начнёт игру в запасе pic.twitter.com/RPbVwLaufs— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 23 октября 2016 г.
Матч начнется в 16:30 по московскому времени на столичном стадионе «Локомотив». Главным арбитром встречи будет Сергей Карасев.
Матч
Состав
Локомотив: Гилерме, Михалик, Денисов В., Янбаев, Чорлука, Пейчинович, Денисов И., Самедов, Миранчук, Фернандеш, Касаев
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Головин, Тошич, Натхо, Миланов, Вернблум, Траоре
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция