Андреа Бардзальи: Поражение от «Милана»? Я ужасно зол

Защитник «Ювентуса» Андреа Бардзальи не скрывал разочарования после гостевого поражения от «Милана» (0:1) в 9-м туре чемпионата Италии.

Туринский клуб впервые с 2012 года уступил миланцам.

«Я ужасно зол, - цитирует Бардзальи Goal. - Мы играли лучше, чем во многих других встречах, но уступили. Значит все же недосточно сделали для положительного результата. Решение арбитра отменить гол Пьянича было неверным, но такие вещи иногда случаются. В тот момент счет был 0:0 и у нас еще был целый час, чтобы добиться победы. Сейчас нам надо сесть и хорошенько подумать над тем, что мы сделали не так. Есть много игровых нюансов, которые нам нужно улучшить».

У «Ювентуса» осталось 21 очко, команда по-прежнему лидирует в чемпионате Италии. У «Милана» 19 очков и второе место.