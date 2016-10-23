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Андреа Бардзальи: Поражение от «Милана»? Я ужасно зол

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Защитник «Ювентуса» Андреа Бардзальи не скрывал разочарования после гостевого поражения от «Милана» (0:1) в 9-м туре чемпионата Италии.

Туринский клуб впервые с 2012 года уступил миланцам.

«Я ужасно зол, - цитирует Бардзальи Goal. - Мы играли лучше, чем во многих других встречах, но уступили. Значит все же недосточно сделали для положительного результата. Решение арбитра отменить гол Пьянича было неверным, но такие вещи иногда случаются. В тот момент счет был 0:0 и у нас еще был целый час, чтобы добиться победы. Сейчас нам надо сесть и хорошенько подумать над тем, что мы сделали не так. Есть много игровых нюансов, которые нам нужно улучшить».

У «Ювентуса» осталось 21 очко, команда по-прежнему лидирует в чемпионате Италии. У «Милана» 19 очков и второе место.

Матч

Милан - Ювентус - 1:0 (0:0)

Голы

Локателли 65 (1:0).

Состав

Милан: Доннарумма, Абате, Романьоли, Де Шильо, Палетта, Куцка, Бонавентура, Локателли (Гомес, 82), Ньянг (Поли, 69), Бакка (Лападула, 90), Сусо

Ювентус: Буффон, Бенатиа (Манджукич, 76), Бонуччи, Алвес, Бардзальи, Алекс, Хедира, Эрнанес (Стураро, 87), Пьянич, Игуаин, Дибала (Куадрадо, 34)

Предупреждения:

Куцка, 44; Доннарумма, 51; Локателли, 79; Поли, 83 - Бонуччи, 30; Пьянич, 38; Алвес, 75

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

22 октября 21:45, Сан-Сиро, Текстовая трансляция

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