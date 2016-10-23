Team Secret выиграла европейскую квалификацию к Dota Pit S5

Команда Team Secret выиграла вторую европейскую квалификацию на пятый сезон турнира Dota Pit League.



В финале квалификации Team Secret победила коллектив FlipSid3 Tactics со счетом 3:1. В первой европейской квалификации сыграют команды: The Alliance, Kaipi, OG, ALTERNATE aTTaX.

Напомним, что прямые приглашения на турнир получили Wings Gaming и Digital Chaos.



Финальная часть Dota Pit League пройдет с 19 по 22 января в городе Сплит, Хорватия. Призовой фонд турнира составит 125 000 долларов и будет пополняться за счет продажи внутриигровых предметов.



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