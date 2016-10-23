Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Куньлунь1 : 5Металлург
Футбол  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  Краснодар- : -Амкар
Баскетбол  Химки73 : 65Локомотив
Футбол  Челси- : -Манчестер Юнайтед
Формула-1  Гран-при США. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Team Secret выиграла европейскую квалификацию к Dota Pit S5

Комментарии

Команда Team Secret выиграла вторую европейскую квалификацию на пятый сезон турнира Dota Pit League.

В финале квалификации Team Secret победила коллектив FlipSid3 Tactics со счетом 3:1. В первой европейской квалификации сыграют команды: The Alliance, Kaipi, OG, ALTERNATE aTTaX.
Напомним, что прямые приглашения на турнир получили Wings Gaming и Digital Chaos.

Финальная часть Dota Pit League пройдет с 19 по 22 января в городе Сплит, Хорватия. Призовой фонд турнира составит 125 000 долларов и будет пополняться за счет продажи внутриигровых предметов.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Virtus.pro вышла в финал EPICENTER: MoscowПольский коллектив Virtus.pro вышел в финал турнира EPICENTER: Moscow по CS:GO.Samsung Galaxy сразится с SK Telecom T1 в финале чемпионата мира по League of LegendsЮжнокорейский коллектив Samsung Galaxy вышел в финал чемпионата мира по League of Legends.Девушка дня. Красавица «Эпицентра» Елена УрусоваДевушка дня. Красавица «Эпицентра» Елена УрусоваНакануне решающих матчей турнира EPICENTER: Moscow по CS:GO мы встретились с киберспортивным комментатором Еленой «Meg» Урусовой.Dignitas пробилась в полуфинал EPICENTER: MoscowДатский коллектив Dignitas выиграл четвертьфинальный матч турнира EPICENTER: Moscow по CS:GO.Team Liquid подписала игрока по Civilization VIОрганизация Team Liquid открыла подразделение по дисциплине Civilization VI.ALTERNATE aTTaX и Team LDLC примут участие на европейском Minor-турниреКоманды ALTERNATE aTTaX и LDLC прошли этап открытой квалификации на турнир European Minor Championship по Counter-Strike: Global Offensive.SK Gaming вышла в полуфинал EPICENTER: MoscowБразильская команда SK Gaming пробилась в полуфинал турнира EPICENTER: Moscow по CS:GOАнонсированы участники The Boston Major 2016Компания Valve анонсировала участников турнира The Boston Major 2016 по Dota 2.SK Telecom T1 вышла в финал чемпионата мира по League of LegendsЮжнокорейский коллектив SK Telecom T1 пробился в финал чемпионата мира по League of Legends.Tengri и Temp.no не примут участие в турнире ESWC по CS:GOКоманды Tengri и Temp.no отказались от участия в турнире Electronic Sports World Cup 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.Павел «Pavel» Бельтюков перешел в команду MilleniumРоссийский игрок в Hearthstone Павел «Pavel» Бельтюков перешел в французскую команду Millenium.Первые приглашения на Boston Major будут оглашены 22 октябряКомпания Valve назовет имена команд, приглашенных на The Boston Major, уже 22 октября.Анонсированы группы чемпионата мира по HearthstoneКомпания Blizzard Entertainment анонсировала распределение игроков по группам на Hearthstone World Championship.Dignitas и GODSENT получили приглашения на DreamHack ZOWIE OpenОрганизаторы DreamHack ZOWIE Open анонсировали список команд, которые получили прямое приглашение на турнир.Activision Blizzard создаст профессиональную лигу по OverwatchИсполнительный директор компании Activision Blizzard Бобби Котик заявил, что компания собирается создать профессиональную лигу по Overwatch.ФК «ПСЖ» объявил об открытии киберспортивного подразделенияФранцузский футбольный клуб «ПСЖ» на пресс-конференции объявил об открытии киберспортивного подразделения.Digital Chaos примет участие в турнире ESL One GentingАмериканский коллектив Digital Chaos получил приглашение на турнир ESl One Genting по Dota 2.DreamHack анонсировала турниры по CS:GO на 2017 годОрганизация DreamHack анонсировала девять турниров по Counter-Strike: Global Offensive в 2017 году.«Такого в Москве еще не было». Репортаж с групповой стадии Epicenter: Moscow«Такого в Москве еще не было». Репортаж с групповой стадии Epicenter: MoscowОрганизаторы турнира Epicenter: Moscow позволили корреспонденту «Советского спорта» побывать в отеле, где проходит групповая стадия турнира.ФК «Оренбург» подпишет игрока по FIFA 17Российский футбольный клуб «Оренбург» намерен подписать игрока по FIFA 17 среди участников онлайн-турнира спортивного портала «Чемпионат».