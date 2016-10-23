«Сельта» разгромила «Депортиво» в галисийском дерби
Матч
девятого тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Депортиво» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Сельты».
В
составе победителей отличились Уго Мальо, Яго Аспас, который сделал дубль, и
Фабиан Орельяна. У «Депора» гол в активе Рауля Альбентосы.
«Сельта»
с 13-ю очками на восьмом месте. У «Депортиво» восемь очков и 17-е место.
Чемпионат
Испании. Примера
9-й тур
Матч
Сельта - Депортиво - 4:1 (1:1)
Голы
Мальо 32 (1:0). Альбентоса 37 (1:1). Аспас 60 (2:1 - пен.). Орельяна 78 (3:1). Аспас 83 (4:1).
Состав
Сельта: Альварес, Васс, Ронкалья, Кастро, Мальо, Кабрал, Эрнандес, Орельяна (Систо, 90), Радойя, Аспас (Росси, 88), Бонгонда (Диас М., 74)
Депортиво: Люкс, Сидней, Наварро, Альбентоса, Хуанфран, Фэйр, Москера, Гильерме (Борхес, 80), Гама (Морено, 65), Андоне, Бабел (Хиль, 73)
Предупреждения:
Мальо, 41; Эрнандес, 68; Орельяна, 71 - Альбентоса, 30; Гильерме, 56; Сидней, 59; Люкс, 59; Москера, 75
Судья:
Алварес Искьердо (Испания)
Место и дата
23 октября 13:00, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция