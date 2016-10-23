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«Сельта» разгромила «Депортиво» в галисийском дерби

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч девятого тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Депортиво» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Сельты».

В составе победителей отличились Уго Мальо, Яго Аспас, который сделал дубль, и Фабиан Орельяна. У «Депора» гол в активе Рауля Альбентосы.

«Сельта» с 13-ю очками на восьмом месте. У «Депортиво» восемь очков и 17-е место.

Чемпионат Испании. Примера

9-й тур

Матч

Сельта - Депортиво - 4:1 (1:1)

Голы

Мальо 32 (1:0). Альбентоса 37 (1:1). Аспас 60 (2:1 - пен.). Орельяна 78 (3:1). Аспас 83 (4:1).

Состав

Сельта: Альварес, Васс, Ронкалья, Кастро, Мальо, Кабрал, Эрнандес, Орельяна (Систо, 90), Радойя, Аспас (Росси, 88), Бонгонда (Диас М., 74)

Депортиво: Люкс, Сидней, Наварро, Альбентоса, Хуанфран, Фэйр, Москера, Гильерме (Борхес, 80), Гама (Морено, 65), Андоне, Бабел (Хиль, 73)

Предупреждения:

Мальо, 41; Эрнандес, 68; Орельяна, 71 - Альбентоса, 30; Гильерме, 56; Сидней, 59; Люкс, 59; Москера, 75

Судья:

Алварес Искьердо (Испания)

Место и дата

23 октября 13:00, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция

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