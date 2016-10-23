Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Куньлунь1 : 5Металлург
Футбол  Локомотив1 : 0ЦСКА
Футбол  Краснодар- : -Амкар
Баскетбол  Химки73 : 65Локомотив
Футбол  Челси0 : 0Манчестер Юнайтед
Формула-1  Гран-при США. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анатолий Голышев: Сейчас надо зубами и кровью вырывать победы

Источник:  ХК «Автомобилист»Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев прокомментировал победу своей команды над «Витязем».

- Победа эта важна очень сильно, потому что была не очень удачная, точнее совсем неудачная серия у нас. Хотелось уже выиграть и в основное время. Вторая победа подряд, надеюсь, мы уже начали новую серию и будем ее продолжать, хоть сейчас и выезд очень тяжелый.

Да не скажу, что где-то прибавили. Опять забили всего два гола, что в предыдущем, что в этом. Сейчас меньше пропустили. Я считаю, что все равно положительные эмоции все равно добавились. Там тоже все бились, старались, но где-то не фартило. Шайбы какие-то нелепые нам залетали.

В турнирной таблице все может очень быстро перевернуться. Сейчас надо выходить на каждый матч, как на последний бой. Зубами и кровью вырывать победы, - передает слова Голышева пресс-служба «Автомобилиста».

Напомним, что матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Витязем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Автомобилиста».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Автомобилист - Витязь - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы:

Гареев 2:29 (1:0). Макеев (Афиногенов, Ержабек), 44:00 (1:1). Тимашов (Торченюк), 50:52 (2:1).

Место и дата

22 октября 15:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Кузня» из-за долгов может досрочно завершить сезонНовокузнецкий «Металлург» из-за долгов рискует раньше времени завершить выступление в чемпионате КХЛ, сообщил «Р-Спорт» источник, близкий к руководству команды.Владислав Третьяк: Говорю Максиму, чтобы сам пробивал себе дорогуПрезидент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от переезда внука Максима Третьяка во Владивосток и его выступления за «Адмирал».КХЛ. «Адмирал» уступил «Трактору», «Куньлунь» проиграл «Металлургу» (Мг) и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Максим Третьяк: Приезд дедушки - не шок, но сюрпризГолкипер «Адмирала» Максим Третьяк поделился впечатлениями от матча чемпионата КХЛ с «Трактором».Дубли Мозякина и Коваржа помогли «Магнитке» обыграть «Куньлунь»«Куньлунь» дома уступил магнитогорскому «Металлургу» (1:5) в регулярном чемпионате КХЛ.Мозякин снова лучший! Новый рекорд и двойная победа в дуэли с КовальчукомМозякин снова лучший! Новый рекорд и двойная победа в дуэли с КовальчукомКак капитан «Магнитки» Сергей Мозякин вернул себе звание лучшего снайпера и бомбардира лиги в поединке с «Куньлунем».Шайба Панкова принесла «Трактору» победу над «Адмиралом»«Адмирал» дома уступил «Трактору» (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ.Равнение на Знарка, шквал «Локо», липучка Разина… Обзор субботних матчей КХЛРавнение на Знарка, шквал «Локо», липучка Разина… Обзор субботних матчей КХЛОбозреватель «Советского спорта» - о самых ярких событиях в прошедших 22 октября поединках нашей лиги.Николай Соловьев: Только победы над «Автомобилистом», «Барысом» и «Югрой» приблизят «Нефтехимик» к восьмеркеГлавный тренер «Нефтехимика» Николай Соловьев прокомментировал матч регулярного чемпионата с «Ак Барсом» (1:3) в Казани.Зинэтула Билялетдинов: Надо исключать ошибки при сменеГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:1) в Казани.Павел Дацюк: Был уверен в себе, поэтому согласился исполнить буллитНападающий СКА Павел Дацюк поделился мнением о победе на «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.КХЛ. «Авангард» по буллитам уступил СКА, «Металлург» (Нк) проиграл ЦСКА и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Максим Пестушко: СКА можно обыграть, «Авангарду» это почти удалосьНападающий «Авангарда» Максим Пестушко поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3.«Ак Барс» дома обыграл «Нефтехимик»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Ак Барса».Андрей Скабелка: Тэйлор – не клон Салака, они вообще не похожиГлавный тренер «Сибири» Андрей Скабелка прокомментировал дебют канадского голкипера Дэнни Тэйлора в поединке с «Северсталью» - 2:4.Сергей Бердников: Удалось пощекотать ЦСКА нервы. И хватит докапываться до АнисинаГлавный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников прокомментировал поражение в матче с ЦСКА – 2:4.Олег Знарок: Для зрителей матч «Авангард» - СКА получился интересным, но нам с Канарейкиным команды потрепали нервыГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.«Автомобилист» дома обыграл «Витязь»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Витязем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Автомобилиста».Пушка Ковальчука и уже неприличное превосходство СКАПушка Ковальчука и уже неприличное превосходство СКАЛидер КХЛ Илья Ковальчук вновь забивает, а питерский клуб одерживает уже девятую победу кряду в регулярном чемпионате.Московское «Динамо» минимально обыграло «Югру»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Югрой» и московским «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Динамо».

Витязь
Витязькалендарьстатистика
Автомобилист
Автомобилисткалендарьстатистика
Анатолий Голышев
Анатолий Голышеввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости