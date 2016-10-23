Анатолий Голышев: Сейчас надо зубами и кровью вырывать победы

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев прокомментировал победу своей команды над «Витязем».

- Победа эта важна очень сильно, потому что была не очень удачная, точнее совсем неудачная серия у нас. Хотелось уже выиграть и в основное время. Вторая победа подряд, надеюсь, мы уже начали новую серию и будем ее продолжать, хоть сейчас и выезд очень тяжелый.





Да не скажу, что где-то прибавили. Опять забили всего два гола, что в предыдущем, что в этом. Сейчас меньше пропустили. Я считаю, что все равно положительные эмоции все равно добавились. Там тоже все бились, старались, но где-то не фартило. Шайбы какие-то нелепые нам залетали.



В турнирной таблице все может очень быстро перевернуться. Сейчас надо выходить на каждый матч, как на последний бой. Зубами и кровью вырывать победы, - передает слова Голышева пресс-служба «Автомобилиста».

Напомним, что матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Витязем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Автомобилиста».

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