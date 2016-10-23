Анатолий Голышев: Сейчас надо зубами и кровью вырывать победы
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев прокомментировал победу своей команды над «Витязем».
- Победа эта
важна очень сильно, потому что была не
очень удачная, точнее совсем неудачная
серия у нас. Хотелось уже выиграть и в
основное время. Вторая победа подряд,
надеюсь, мы уже начали новую серию и
будем ее продолжать, хоть сейчас и выезд
очень тяжелый.
Да не скажу,
что где-то прибавили. Опять забили всего
два гола, что в предыдущем, что в этом.
Сейчас меньше пропустили. Я считаю, что
все равно положительные эмоции все
равно добавились. Там тоже все бились,
старались, но где-то не фартило. Шайбы
какие-то нелепые нам залетали.
В турнирной таблице все может очень быстро перевернуться. Сейчас надо выходить на каждый матч, как на последний бой. Зубами и кровью вырывать победы, - передает слова Голышева пресс-служба «Автомобилиста».
Напомним, что матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Витязем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Автомобилиста».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Автомобилист - Витязь - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы:
Гареев 2:29 (1:0). Макеев (Афиногенов, Ержабек), 44:00 (1:1). Тимашов (Торченюк), 50:52 (2:1).
Место и дата
22 октября 15:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция