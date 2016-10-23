Томас Тухель: «Боруссия» не готова играть в бундеслиге

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель после гостевой ничьей с «Ингольштадтом» (3:3) в 8-м туре чемпионата Германии выступил с неожиданным заявлением.

Напомним, первый тайм дортмундцы уступили со счетом 0:2, а итоговую ничью вырвали под самый занавес встречи.

«Мы не готовы играть в бундеслиге, - заявил Тухель в интервью клубному сайту. - Ни технически, ни тактически, ни с точки зрения интенсивности».

Касаясь непосредственно матча, специалист сказал: «Наша игра в первом и втором таймах - две большие разницы. Во втором мы, конечно, выглядели гораздо лучше. Но так играть мы планировали с самого начала, и то, что этого не произошло, сильно разочаровало меня».

«Боруссия» с 14 очками занимает шестое место в турнирной таблице, отставая на шесть баллов от лидирующей «Баварии».