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Томас Тухель: «Боруссия» не готова играть в бундеслиге

Источник:  ФК «Боруссия» (Дортмунд)Комментарии

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель после гостевой ничьей с «Ингольштадтом» (3:3) в 8-м туре чемпионата Германии выступил с неожиданным заявлением.

Напомним, первый тайм дортмундцы уступили со счетом 0:2, а итоговую ничью вырвали под самый занавес встречи.

«Мы не готовы играть в бундеслиге, - заявил Тухель в интервью клубному сайту. - Ни технически, ни тактически, ни с точки зрения интенсивности».

Касаясь непосредственно матча, специалист сказал: «Наша игра в первом и втором таймах - две большие разницы. Во втором мы, конечно, выглядели гораздо лучше. Но так играть мы планировали с самого начала, и то, что этого не произошло, сильно разочаровало меня».

«Боруссия» с 14 очками занимает шестое место в турнирной таблице, отставая на шесть баллов от лидирующей «Баварии».

Матч

Ингольштадт - Боруссия - 3:3 (2:0)

Голы

Коэн 6 (1:0). Лескано 24 (2:0). Обамеянг 57 (2:1). Лескано 59 (3:1). Рамос 68 (3:2). Пулишич 90 (3:3).

Состав

Ингольштадт: Нюланд, Тиссеран, Хадергьонай, Зуттнер, Матип, Гросс, Коэн, Роджер, Хинтерзеер (Моралес, 89), Лескано (Леки, 71), Хартманн

Боруссия: Вайденфеллер, Бартра, Пищек, Гинтер, Пак Чжу Хо (Пулишич, 46), Вайгль, Кастро (Гётце, 58), Кагава (Пасслак, 73), Рамос, Обамеянг, Дембеле

Предупреждения:

нет - Рамос, 70

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

22 октября 16:30, Ауди Шпортпарк, Онлайн-трансляция

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