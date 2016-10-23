Киевское «Динамо» в день рождения Ярмоленко не сумело обыграть «Александрию»
Матч
12-го тура чемпионата Украины между «Александрией» и киевским «Динамо»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
Открыл
счет в матче Дерлис Гонсалес. После несогласованных действий Рудько и Виды
Виталий Пономарь ближе к концу матча сравнял результат. Полузащитник «Динамо» Андрей
Ярмоленко, которому сегодня исполнилось 27 лет, отметился только желтой
карточкой за симуляцию.
«Динамо»
набрало 24 очка и занимает второе место в чемпионате Украины. У «Александрии»
20 очков и четвертое место.
Чемпионат
Украины. Премьер-лига
12-й тур
Матч
Александрия - Динамо К - 1:1 (0:0)
Голы
Гонсалес 52 (0:1). Пономарь 79 (1:1).
Состав
Александрия: Леванидов, Шендрик, Запорожан, Микицей, Чеботаев, Гитченко, Полярус (Старенький, 46), Грицук (Леонов, 68), Козак, Огиря, Пономарь (Кулиш, 87)
Динамо К: Рудько, Данило Силва (Корзун, 78), Вида, Рыбалка, Сидорчук, Макаренко, Морозюк, Буяльский, Гладкий (Мораеш, 75), Ярмоленко, Гонсалес (Цыганков, 82)
Предупреждения:
Микицей, 59; Пономарь, 80; Леонов, 90; Шендрик, 90 - Гладкий, 71; Ярмоленко, 75; Вида, 90
Судья:
Константин Труханов (Украина)
Место и дата
23 октября 14:00, Ника, Онлайн-трансляция