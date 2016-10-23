Киевское «Динамо» в день рождения Ярмоленко не сумело обыграть «Александрию»

Матч 12-го тура чемпионата Украины между «Александрией» и киевским «Динамо» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Открыл счет в матче Дерлис Гонсалес. После несогласованных действий Рудько и Виды Виталий Пономарь ближе к концу матча сравнял результат. Полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко, которому сегодня исполнилось 27 лет, отметился только желтой карточкой за симуляцию.

«Динамо» набрало 24 очка и занимает второе место в чемпионате Украины. У «Александрии» 20 очков и четвертое место.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

12-й тур