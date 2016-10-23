Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Куньлунь1 : 5Металлург
Футбол  Локомотив1 : 0ЦСКА
Футбол  Краснодар- : -Амкар
Баскетбол  Химки73 : 65Локомотив
Футбол  Челси0 : 0Манчестер Юнайтед
Формула-1  Гран-при США. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Киевское «Динамо» в день рождения Ярмоленко не сумело обыграть «Александрию»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч 12-го тура чемпионата Украины между «Александрией» и киевским «Динамо» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Открыл счет в матче Дерлис Гонсалес. После несогласованных действий Рудько и Виды Виталий Пономарь ближе к концу матча сравнял результат. Полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко, которому сегодня исполнилось 27 лет, отметился только желтой карточкой за симуляцию.

«Динамо» набрало 24 очка и занимает второе место в чемпионате Украины. У «Александрии» 20 очков и четвертое место.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

12-й тур

Матч

Александрия - Динамо К - 1:1 (0:0)

Голы

Гонсалес 52 (0:1). Пономарь 79 (1:1).

Состав

Александрия: Леванидов, Шендрик, Запорожан, Микицей, Чеботаев, Гитченко, Полярус (Старенький, 46), Грицук (Леонов, 68), Козак, Огиря, Пономарь (Кулиш, 87)

Динамо К: Рудько, Данило Силва (Корзун, 78), Вида, Рыбалка, Сидорчук, Макаренко, Морозюк, Буяльский, Гладкий (Мораеш, 75), Ярмоленко, Гонсалес (Цыганков, 82)

Предупреждения:

Микицей, 59; Пономарь, 80; Леонов, 90; Шендрик, 90 - Гладкий, 71; Ярмоленко, 75; Вида, 90

Судья:

Константин Труханов (Украина)

Место и дата

23 октября 14:00, Ника, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
УПЛ. 12-й тур. «Александрия» и «Динамо» сыграли вничью, «Звезда» принимает «Шахтер» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 12-го тура чемпионата Украины.Ринат Ахметов: Мечтаю, чтобы на «Донбасс Арене» играл гимн Лиги чемпионовПрезидент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал о проблемах команды. Он отметил, что мечтает о возвращении клуба в Донецк на стадион «Донбасс Арена».Фред: Радует, что весь мир объединился в борьбе против такой дряни, как расизмПолузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Бразилии Фред поделился своим мнением по поводу проблемы расизма в футболе.«Динамо» (Киев) – «Бенфика» – 0:2. Как это былоСегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Бенфикой».Руй Витория: Не могу сказать, что поединок с «Динамо» решающий для насГлавный тренер «Бенфики» Руй Витория поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо».Сергей Ребров: «Бенфика» – это самая сильная команда ПортугалииГлавный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой».С «Днепра» могут снять девять очков из-за долгов перед Хуанде Рамосом и его штабом«Днепру» угрожает снятие девяти очков в турнирной таблице чемпионата Украины. Причина - долги перед экс-тренером команды Хуанде Рамосом и его штабом.«Динамо» (Киев) наказано частичным закрытием трибун в УПЛ за демонстрацию фанатами нацистских и дискриминационных символовКДК Федерации футбола Украины (ФФУ) наказал киевское «Динамо» закрытием трех секторов домашнего стадиона (НСК «Олимпийский»). Причина в поведении фанатов чемпиона Украины.Гармаш не поможет киевскому «Динамо» в матче с «Бенфикой» из-за травмыПолузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш выбыл на длительный из-за травмы. Таким образом, он пропустит матч против «Бенфики» в Лиге чемпионов.Андрей Ярмоленко: Любая наша следующая ошибка может поставить крест на чемпионствеНападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко считает, что команда еще не потеряла шансы выиграть национальный чемпионат.УПЛ. 11-й тур. «Звезда» обыграла «Ворсклу», «Карпаты» и «Днепр» сыграли вничью и другие матчиРезультаты матчей 11-го тура чемпионата Украины.«Динамо» упустило победу над «Черноморцем» из-за автогола на последних минутахМатч 11-го тура чемпионата Украины между одесским «Черноморцем» и киевским «Динамо» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Шахтер» не сумел обыграть «Олимпик»Матч 11-го тура чемпионата Украины между донецкими клубами «Олимпик» и «Шахтер» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Сергей Юран: Всегда болел и буду болеть за киевское «Динамо»Бывший нападающий «Спартака», сборных СССР и России Сергей Юран по-прежнему поддерживает киевское «Динамо».«Барселона» рассматривает Канселу, Срну и Лихтштайнера на замену Видалю«Барселона» подыскивает варианты усиления позиции правого защитника в связи с вероятным уходом из клуба Алеиша Видаля.Борис Колесников: Во время отбора на Евро-2000 Ахметов предложил сборной Украины 100 000 долларов за победу над РоссиейВице-президент донецкого «Шахтера» Борис Колесников рассказал историю о владельце и президенте клуба Ринате Ахметове. Он отметил, что Ахметов пообещал премию сборной Украины за победу над сборной России в квалификации Евро-2016.Белорусский тренер Дулуб возглавил «Карпаты»Новым главным тренером львовских «Карпат» стал белорусский специалист Олег Дулуб. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Бывшего защитника «Спартака» Владислава Ващука обокрали дважды за последние неделиЗа последние две недели воры дважды наведались в квартиру бывшего защитника «Спартака», киевского «Динамо» и сборной Украины Владислава Ващука.Сергей Сидорчук: Склоки между игроками «Динамо» и «Шахтера» в сборной Украины остались в прошломПолузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал об атмосфере в сборной Украины.Жулиано: РФПЛ более конкурентоспособна, чем чемпионат УкраиныПолузащитник «Зенита» Жулиано, ранее выступавший за «Днепр», рассказал о различиях между украинским и российским футбольными первенствами.

Александрия
Александриякалендарьстатистика
Динамо К
Динамо Ккалендарьстатистика
Чемпионат Украины
Чемпионат Украинытаблицакалендарьстатистикатексты/новости