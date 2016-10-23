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Федерация санного спорта США зарабатывает деньги фандрэйзингом

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Во время этапа Кубка мира в Лэйк-Плэсиде пройдут соревнования для болельщиков.

Турнир пройдет 3 декабря. Конечно, спуститься с профессиональной трассы никто дилетантам не позволит. Болельщики будут запускать с точки старта резиновые шары: победитель, чей шар быстрее других пересечет линию финиша, получит 500 долларов, за второе место положено $300, за третье - $200, за четвертое и пятое - $100. Так же сто долларов положено тому, кто займет последнее место. Стоимость одного шара - $10.

В прошлом году, когда акция по сбору средств для федерации санного спорта США проводилась в первый раз, было продано 900 шаров. В этом году организаторы рассчитывают на больший финансовый успех предприятия.

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