Дибала пропустит 10-15 дней из-за травмы
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала пропустит от
10 до 15 дней. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует Football Italia, Дибала пропустит матч с «Наполи» в чемпионате Италии и игру с «Лионом» в Лиге чемпионов. Напомним, что аргентинец получил травму в матче с «Миланом» (0:1). На 33-й минуте его заменил Хуан Куадрадо.
Локателли 65 (1:0). Милан: Доннарумма, Абате, Романьоли, Де Шильо, Палетта, Куцка, Бонавентура, Локателли (Гомес, 82), Ньянг (Поли, 69), Бакка (Лападула, 90), Сусо Ювентус: Буффон, Бенатиа (Манджукич, 76), Бонуччи, Алвес, Бардзальи, Алекс, Хедира, Эрнанес (Стураро, 87), Пьянич, Игуаин, Дибала (Куадрадо, 34) Куцка, 44; Доннарумма, 51; Локателли, 79; Поли, 83 - Бонуччи, 30; Пьянич, 38; Алвес, 75 Никола Риццоли (Италия) 22 октября 21:45, Сан-Сиро, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Локателли 65 (1:0).
Милан: Доннарумма, Абате, Романьоли, Де Шильо, Палетта, Куцка, Бонавентура, Локателли (Гомес, 82), Ньянг (Поли, 69), Бакка (Лападула, 90), Сусо
Ювентус: Буффон, Бенатиа (Манджукич, 76), Бонуччи, Алвес, Бардзальи, Алекс, Хедира, Эрнанес (Стураро, 87), Пьянич, Игуаин, Дибала (Куадрадо, 34)
Куцка, 44; Доннарумма, 51; Локателли, 79; Поли, 83 - Бонуччи, 30; Пьянич, 38; Алвес, 75
Никола Риццоли (Италия)
22 октября 21:45, Сан-Сиро, Текстовая трансляция