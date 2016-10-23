Дибала пропустит 10-15 дней из-за травмы

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала пропустит от 10 до 15 дней. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Football Italia, Дибала пропустит матч с «Наполи» в чемпионате Италии и игру с «Лионом» в Лиге чемпионов. Напомним, что аргентинец получил травму в матче с «Миланом» (0:1). На 33-й минуте его заменил Хуан Куадрадо.

В текущем сезоне 22-летний Пауло Дибала провел 11 матчей за «Ювентус» и забил четыре мяча при двух голевых передачах.