Максим Третьяк: Приезд дедушки - не шок, но сюрприз
Голкипер «Адмирала» Максим Третьяк поделился впечатлениями от матча чемпионата КХЛ с «Трактором».
«Трактор» - очень хорошая команда. Вбрасывают, идут. Тяжело было. Считаю, что наша команда играла хорошо, просто что-то не получилось. Где-то везение, где-то вратарь хорошо сыграл. Считаю, просто надо сделать анализ и дальше готовиться к другим играм.
- Конечно,
волнение было. Без волнения вообще
нельзя выходить, потому что все мы люди.
А так, конечно же, с помощью тренерского
штаба, с помощью советов, да и вообще по
жизни я многое видал, поэтому справляться
с таким волнением учусь постепенно.
Каждая такая игра для меня – огромнейший
урок, огромнейший опыт. С каждым разом
справляюсь все лучше и лучше.
- Это моя первая домашняя игра. Выходной, полный стадион, прекрасная поддержка. Считаю у нас во Владивостоке у нас она одна из самых лучших. Плюс еще дедушка приехал. Это, не шок для меня, но сюрприз. В последний раз я его на своей игре видел очень давно. А тут еще и дома, и в КХЛ. Поэтому было очень приятно играть, я получил много эмоций, - передает слова Третьяка пресс-служба ХК «Адмирал».
Напомним, что «Адмирал» дома уступил «Трактору» (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ. Вратарь дальневосточной команды Максим Третьяк отразил 22 броска по своим воротам из 23.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Адмирал - Трактор - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Голы:
Панков (Кольцов, Черников), 6:16 (0:1).
Место и дата
23 октября 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция