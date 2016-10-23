Максим Третьяк: Приезд дедушки - не шок, но сюрприз

Голкипер «Адмирала» Максим Третьяк поделился впечатлениями от матча чемпионата КХЛ с «Трактором».

«Трактор» - очень хорошая команда. Вбрасывают, идут. Тяжело было. Считаю, что наша команда играла хорошо, просто что-то не получилось. Где-то везение, где-то вратарь хорошо сыграл. Считаю, просто надо сделать анализ и дальше готовиться к другим играм.

- Конечно, волнение было. Без волнения вообще нельзя выходить, потому что все мы люди. А так, конечно же, с помощью тренерского штаба, с помощью советов, да и вообще по жизни я многое видал, поэтому справляться с таким волнением учусь постепенно. Каждая такая игра для меня – огромнейший урок, огромнейший опыт. С каждым разом справляюсь все лучше и лучше.



- Это моя первая домашняя игра. Выходной, полный стадион, прекрасная поддержка. Считаю у нас во Владивостоке у нас она одна из самых лучших. Плюс еще дедушка приехал. Это, не шок для меня, но сюрприз. В последний раз я его на своей игре видел очень давно. А тут еще и дома, и в КХЛ. Поэтому было очень приятно играть, я получил много эмоций, - передает слова Третьяка пресс-служба ХК «Адмирал».

Напомним, что «Адмирал» дома уступил «Трактору» (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ. Вратарь дальневосточной команды Максим Третьяк отразил 22 броска по своим воротам из 23.

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