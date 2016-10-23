Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Куньлунь1 : 5Металлург
Футбол  Локомотив1 : 0ЦСКА
Футбол  Краснодар- : -Амкар
Баскетбол  Химки73 : 65Локомотив
Футбол  Челси1 : 0Манчестер Юнайтед
Формула-1  Гран-при США. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Максим Третьяк: Приезд дедушки - не шок, но сюрприз

Источник:  ХК «Адмирал»Комментарии

Голкипер «Адмирала» Максим Третьяк поделился впечатлениями от матча чемпионата КХЛ с «Трактором».

«Трактор» - очень хорошая команда. Вбрасывают, идут. Тяжело было. Считаю, что наша команда играла хорошо, просто что-то не получилось. Где-то везение, где-то вратарь хорошо сыграл. Считаю, просто надо сделать анализ и дальше готовиться к другим играм.

- Конечно, волнение было. Без волнения вообще нельзя выходить, потому что все мы люди. А так, конечно же, с помощью тренерского штаба, с помощью советов, да и вообще по жизни я многое видал, поэтому справляться с таким волнением учусь постепенно. Каждая такая игра для меня – огромнейший урок, огромнейший опыт. С каждым разом справляюсь все лучше и лучше.

- Это моя первая домашняя игра. Выходной, полный стадион, прекрасная поддержка. Считаю у нас во Владивостоке у нас она одна из самых лучших. Плюс еще дедушка приехал. Это, не шок для меня, но сюрприз. В последний раз я его на своей игре видел очень давно. А тут еще и дома, и в КХЛ. Поэтому было очень приятно играть, я получил много эмоций, - передает слова Третьяка пресс-служба ХК «Адмирал».

Напомним, что «Адмирал» дома уступил «Трактору» (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ. Вратарь дальневосточной команды Максим Третьяк отразил 22 броска по своим воротам из 23.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Адмирал - Трактор - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Голы:

Панков (Кольцов, Черников), 6:16 (0:1).

Место и дата

23 октября 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Кузня» из-за долгов может досрочно завершить сезонНовокузнецкий «Металлург» из-за долгов рискует раньше времени завершить выступление в чемпионате КХЛ, сообщил «Р-Спорт» источник, близкий к руководству команды.Владислав Третьяк: Говорю Максиму, чтобы сам пробивал себе дорогуПрезидент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от переезда внука Максима Третьяка во Владивосток и его выступления за «Адмирал».КХЛ. «Адмирал» уступил «Трактору», «Куньлунь» проиграл «Металлургу» (Мг) и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Анатолий Голышев: Сейчас надо зубами и кровью вырывать победыНападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев прокомментировал победу своей команды над «Витязем».Дубли Мозякина и Коваржа помогли «Магнитке» обыграть «Куньлунь»«Куньлунь» дома уступил магнитогорскому «Металлургу» (1:5) в регулярном чемпионате КХЛ.Мозякин снова лучший! Новый рекорд и двойная победа в дуэли с КовальчукомМозякин снова лучший! Новый рекорд и двойная победа в дуэли с КовальчукомКак капитан «Магнитки» Сергей Мозякин вернул себе звание лучшего снайпера и бомбардира лиги в поединке с «Куньлунем».Шайба Панкова принесла «Трактору» победу над «Адмиралом»«Адмирал» дома уступил «Трактору» (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ.Равнение на Знарка, шквал «Локо», липучка Разина… Обзор субботних матчей КХЛРавнение на Знарка, шквал «Локо», липучка Разина… Обзор субботних матчей КХЛОбозреватель «Советского спорта» - о самых ярких событиях в прошедших 22 октября поединках нашей лиги.Николай Соловьев: Только победы над «Автомобилистом», «Барысом» и «Югрой» приблизят «Нефтехимик» к восьмеркеГлавный тренер «Нефтехимика» Николай Соловьев прокомментировал матч регулярного чемпионата с «Ак Барсом» (1:3) в Казани.Зинэтула Билялетдинов: Надо исключать ошибки при сменеГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:1) в Казани.Павел Дацюк: Был уверен в себе, поэтому согласился исполнить буллитНападающий СКА Павел Дацюк поделился мнением о победе на «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.КХЛ. «Авангард» по буллитам уступил СКА, «Металлург» (Нк) проиграл ЦСКА и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Максим Пестушко: СКА можно обыграть, «Авангарду» это почти удалосьНападающий «Авангарда» Максим Пестушко поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3.«Ак Барс» дома обыграл «Нефтехимик»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Ак Барса».Андрей Скабелка: Тэйлор – не клон Салака, они вообще не похожиГлавный тренер «Сибири» Андрей Скабелка прокомментировал дебют канадского голкипера Дэнни Тэйлора в поединке с «Северсталью» - 2:4.Сергей Бердников: Удалось пощекотать ЦСКА нервы. И хватит докапываться до АнисинаГлавный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников прокомментировал поражение в матче с ЦСКА – 2:4.Олег Знарок: Для зрителей матч «Авангард» - СКА получился интересным, но нам с Канарейкиным команды потрепали нервыГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.«Автомобилист» дома обыграл «Витязь»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Витязем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Автомобилиста».Пушка Ковальчука и уже неприличное превосходство СКАПушка Ковальчука и уже неприличное превосходство СКАЛидер КХЛ Илья Ковальчук вновь забивает, а питерский клуб одерживает уже девятую победу кряду в регулярном чемпионате.Московское «Динамо» минимально обыграло «Югру»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Югрой» и московским «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Динамо».

Трактор
Тракторкалендарьстатистика
Адмирал
Адмиралкалендарьстатистика
Максим Третьяк
Максим Третьяквсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости