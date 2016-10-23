УПЛ. 12-й тур. «Александрия» и «Динамо» сыграли вничью, «Звезда» принимает «Шахтер» и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей 12-го тура чемпионата Украины.
Матч
Голы
Каленчук 26 (0:1).
Состав
Карпаты: Мысак, Чачуа, Кравец, Лобай, Зубейко, Костевич (Вербный, 64), Нестеров, Ярошенко (Грисьо, 46), Худобяк, Густаво, Завийский (Чумак, 74)
Сталь: Панькив, Воронин, Ищенко, Стаменкович, Пашаев, Малакян Г., Задерака (Васин, 89), Каленчук, Мысык, Малакян Э. (Карасюк, 73), Комвалиус (Карикари, 61)
Предупреждения:
Густаво, 45; Костевич, 62; Зубейко, 66; Грисьо, 78; Чумак, 90; Кравец, 90 - Воронин, 37; Малакян Э., 40; Ищенко, 45
Судья:
Николай Балакин (Украина)
Место и дата
22 октября 17:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Мемешев 26 (1:0). Дудик 55 (2:0). Шаповал 86 (3:0).
Состав
Волынь: Марчук, Логинов, Горопевшек, Шабанов, Задерецкий (Шаповал, 69), Герасимюк, Романюк, Петров, Деда (Ляшенко, 46), Мемешев (Марушка, 90), Дудик
Днепр: Лунин, Пико (Кочергин, 61), Влад, Адамюк, Сваток, Чеберячко, Когут (Назаренко, 70), Вакулко, Кравченко, Бохашвили (Баланюк, 61), Близниченко
Предупреждения:
Петров, 65; Шабанов, 71; Марушка, 90; Марушка, 90 - Когут, 54
Судья:
Александр Иванов (Украина)
Место и дата
22 октября 19:30, Авангард, Онлайн-трансляция
Матч
Александрия - Динамо К - 1:1 (0:0)
Голы
Гонсалес 52 (0:1). Пономарь 79 (1:1).
Состав
Александрия: Леванидов, Шендрик, Запорожан, Микицей, Чеботаев, Гитченко, Полярус (Старенький, 46), Грицук (Леонов, 68), Козак, Огиря, Пономарь (Кулиш, 87)
Динамо К: Рудько, Данило Силва (Корзун, 78), Вида, Рыбалка, Сидорчук, Макаренко, Морозюк, Буяльский, Гладкий (Мораеш, 75), Ярмоленко, Гонсалес (Цыганков, 82)
Предупреждения:
Микицей, 59; Пономарь, 80; Леонов, 90; Шендрик, 90 - Гладкий, 71; Ярмоленко, 75; Вида, 90
Судья:
Константин Труханов (Украина)
Место и дата
23 октября 14:00, Ника, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Форстер 34 (0:1).
Предупреждения:
Барановский, 34 - нет
Место и дата
23 октября 17:00, УТК имени Банникова, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 октября 19:30, Черноморец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 октября 19:30, Звезда, Онлайн-трансляция