Жозе Моуринью: Если не выиграю с «МЮ» ни одного трофея, люди скажут, что во мне ничего особенного

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал об ожиданиях болельщиков от его работы в клубе.

«В «Юнайтед» я буду работать три года, и люди знают, что в это время я все отдам этому клубу. Люди знают, что я профессионал, который посвящает «МЮ» 24 часа в сутки. Но, если в конце этого срока я не выиграю ни одного титула для них, они, наверное, скажут: «Отличный человек, хороший тренер, он нам нравится, но мы не видим в нем ничего особенного», - цитирует португальского специалиста The Sun.

Напомним, Моуринью подписал трехлетний контракт с «Манчестер Юнайтед» в мае.

На данный момент его команда занимает седьмое место в английской премьер-лиги. Сегодня в матче 9-го тура она на выезде сыграет с «Челси».