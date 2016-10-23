Жозе Моуринью: Если не выиграю с «МЮ» ни одного трофея, люди скажут, что во мне ничего особенного
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал об ожиданиях болельщиков от его работы в клубе.
«В «Юнайтед» я буду работать три года, и люди знают, что в это время я все отдам этому клубу. Люди знают, что я профессионал, который посвящает «МЮ» 24 часа в сутки. Но, если в конце этого срока я не выиграю ни одного титула для них, они, наверное, скажут: «Отличный человек, хороший тренер, он нам нравится, но мы не видим в нем ничего особенного», - цитирует португальского специалиста The Sun.
Напомним, Моуринью подписал трехлетний контракт с «Манчестер Юнайтед» в мае.
На данный момент его команда занимает седьмое место в английской премьер-лиги. Сегодня в матче 9-го тура она на выезде сыграет с «Челси».
Матч
Челси - Манчестер Юнайтед - 1:0 (1:0)1-й тайм
Голы
Педро 2 (1:0).
Состав
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Алонсо, Луиз, Азар, Канте, Матич, Мозес, Педро, Коста
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Блинд, Байи, Смоллинг, Лингард, Эррера, Феллайни, Валенсия, Погба, Рэшфорд, Ибрагимович
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
23 октября 18:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция