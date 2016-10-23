Владислав Третьяк: Говорю Максиму, чтобы сам пробивал себе дорогу

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от переезда внука Максима Третьяка во Владивосток и его выступления за «Адмирал».

- Я вообще хотел приехать инкогнито, не хотел Максиму говорить. Но это было невозможно сделать. Я понимаю его чувства сейчас. Ему очень хочется хорошо сыграть. Ему понравился Владивосток. Внук все время звонит, говорит: «Дедушка, мне очень нравится, люди гостеприимные, болельщики хорошие». Он очень хочет здорово играть за эту команду.

«Адмирал» каждый год показывает достойный хоккей. Сегодня дальневосточники борются за выход в плей-офф. Давайте пожелаем команде удачи!

Вратарская линия у «Адмирала» сильная. Есть и Бобков, и Налимов, и Максим, конечно. Серьезная конкуренция. Самое главное, что они дружат внутри команды.

Хотелось бы, чтоб Максим больше играл, но пусть сам добивается. Я действительно Максима воспитывал с пяти лет, давал советы. Все думали, что дедушка все время опекает внука. Но он уехал на Дальний Восток, не стал играть в ЦСКА. Если где тяжело, то я говорю, чтобы сам пробивал себе дорогу. Есть возможность, пожалуйста, - передает слова Третьяка пресс-служба «Адмирала».

Напомним, что «Адмирал» дома уступил «Трактору» (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ. Голкипер дальневосточной команды Максим Третьяк отразил 22 броска по своим воротам из 23.

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