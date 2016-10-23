«Реал» готов отдать «Ювентусу» за Дибалу 100 миллионов евро

Мадридский «Реал» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, переход может состояться только после того, как ФИФА снимет с испанского клуба запрет на трансферы. Это произойдет зимой 2018 года. Если «Реалу» удастся добиться смягчения санкций, переход может состояться и раньше.

Ранее «Реал» готов был заплатить «Ювентусу» сто миллионов евро за переход Погба, но тот ушел в «МЮ». В этот раз президент «королевского клуба» готов предложить аналогичную сумму за аргентинского нападающего.

В текущем сезоне 22-летний Пауло Дибала провел 11 матчей за «Ювентус» и забил четыре мяча при двух голевых передачах.