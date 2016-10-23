«Реал» готов отдать «Ювентусу» за Дибалу 100 миллионов евро
Мадридский «Реал» проявляет интерес к нападающему
«Ювентуса» Пауло Дибале. Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует AS, переход может состояться только после того, как ФИФА снимет с испанского клуба запрет на трансферы. Это произойдет зимой 2018 года. Если «Реалу» удастся добиться смягчения санкций, переход может состояться и раньше.
Ранее «Реал» готов был заплатить «Ювентусу» сто миллионов евро за переход Погба, но тот ушел в «МЮ». В этот раз президент «королевского клуба» готов предложить аналогичную сумму за аргентинского нападающего.
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