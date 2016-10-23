«Кузня» из-за долгов может досрочно завершить сезон

Новокузнецкий «Металлург» из-за долгов рискует раньше времени завершить выступление в чемпионате КХЛ, сообщил «Р-Спорт» источник, близкий к руководству команды.

По его словам, долги клуба перед обслуживающими компаниями составляют более 45 миллионов рублей. Сюда входят расходы на авиаперелеты, проживание в гостиницах, фармакологию, а также обеспечение электроэнергией и теплом объектов, находящихся в ведении «Металлурга». Если в клубе не найдут средств, ближайший его выезд по маршруту Магнитогорск - Уфа - Челябинск окажется под угрозой срыва.

«Кузня» крайне неудачно начала нынешний регулярный чемпионат КХЛ. В 24 матчах сибиряки потерпели 19 поражений и занимают 28-е, предпоследнее место в сводной таблице лиги.