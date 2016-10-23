Кербер обыграла Цибулкову на итоговом турнире WTA
Матч первого тура Итогового турнира WTA между немкой Анжелик Кербер и словачкой Доминикой Цибулковой
завершился победой немецкой теннисистки. Итоговый счет матча – 7:6 (5), 2:6,
6:3 в пользу Кербер.
Матч продолжался один час и 15 минут. Кербер сделала четыре эйса. А ее соперника – ни одного. Также немка допустила меньше двойных ошибок (3:4). В красной группе лидирует Симона Халеп, которая ранее в двух сетах обыграла американку Мэдисон Киз. Кербер идет второй.
Итоговый турнир WTA. Сингапур
Покрытие: хард
Призовой фонд: семь миллионов долларов
Красная группа
Матч
Кербер А. (Германия) - Цибулкова Д. (Словакия) - 7:6, 2:6, 6:3
Место и дата
23 октября 14:30, , Онлайн-трансляция
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