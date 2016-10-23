«Манчестер Сити» и «Саутгемптон» сыграли вничью

Жозе Моуринью: Если не выиграю с «МЮ» ни одного трофея, люди скажут, что во мне ничего особенного

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал об ожиданиях болельщиков от его работы в клубе.