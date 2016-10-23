«Наполи» обыграл «Кротоне»
«Кротоне» дома уступил «Наполи» (1:2) в 9-м туре чемпионата Италии.
У хозяев поля отличился Алеандро Рози (89-я минута), у гостей - Хосе Кальехон (17-я) и Никола Максимович (33-я).
Отметим, что с 31-й минуты «Кротоне» играл вдесятером: красную карточку получил Маноло Габбьядини.
«Наполи» занимает на данный момент третье место, их сегодняшний соперник замыкает турнирную таблицу.
В следующем туре неаполитанцы 26 октября примут «Эмполи», а «Кротоне» в тот же день сыграет на выезде с «Фиорентиной».
Матч
Голы
Кальехон 17 (0:1). Максимович 33 (0:2). Рози 89 (1:2).
Состав
Кротоне: Кордаз, Феррари, Клайтон, Рози, Тонев (Точукву, 55), Мартелла, Сальцано (Стоян, 46), Крисетиг, Капецци, Палладино (Роден, 75), Фалькинели
Наполи: Рейна, Стринич, Максимович, Хюсай, Кулибали, Аллан, Диавара, Гамшик (Зелински, 64), Кальехон (Джаккерини, 76), Габбьядини, Мертенс (Эль-Каддури, 83)
Предупреждения:
Феррари, 32; Крисетиг, 58 - нет
Удаления:
нет - Габбьядини, 31
Судья:
Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Место и дата
23 октября 16:00, Эцио Шида, Онлайн-трансляция