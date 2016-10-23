«Химки» обыграли «Локомотив-Кубань», «Цмоки-Минск» выиграли у «Калева»

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ завершились два матча. «Химки» обыграли «Локомотив-Кубань», а «Цмоки-Минск» выиграли у «Калева».

«Химки» победили со счетом 73:65. У победителей самым результативным стал Алексей Швед, который набрал 21 очко. У «Локо» 15 очков набрал Ян Вуюкас. В другом матче «Цмоки-Минск» обыграли «Калев» со счетом 73:65.

На данный момент «Химки» занимают девятое место, а «Локомотив-Кубань» - 12-е. «Цмоки» идут четвертыми, а «Калев» - восьмым.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

Матч Химки - Локомотив-Кубань - 73:65 Место и дата 23 октября 13:00, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция