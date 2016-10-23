Гендиректор «Томи»: Зимой в «Томи» могут произойти «зачистки»

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал о возможных кадровых переменах в команде.

«Будем смотреть на игроков, если понадобится, будем делать «зачистки» в составе, - цитирует Киселева ТАСС. - Будем смотреть, почему футболист не играет на должном уровне. Если хочет не тренироваться и играть, а только получать зарплату, таких не будет. Если кто-то не хочет подстраиваться под новую манеру игры, значит, будем менять».

«Уже зимой они («зачистки»), конечно, могут быть», - добавил гендиректор.

На вопрос о кредите доверия к главному тренеру Петракову Киселев ответил: «Огромное доверие. Как он работал, так и будет работать. Понимаете, когда команда выходит из ФНЛ в РФПЛ, очень сложно создать новую в короткий промежуток времени - уровень футболистов другой, новый бюджет сверстать надо».

После 11 туров «Томь» с 8 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.