«Интер» уступил «Аталанте»
Матч девятого тура чемпионата Италии между «Аталантой»
и «Интером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Аталанты».
В составе победителей отличились Андреа Масьелло и Маурисио Пинилья, у «Интера» гол в активе Эдера.
«Интер» после этого поражения находится на 13-м месте с 11 очками. У «Атланты» 13 очков и восьмое место.
Чемпионат Италии. Серия А
9-й тур
Матч
Голы
Масьелло 10 (1:0). Эдер 50 (1:1). Пинилья 88 (2:1 - пен.).
Состав
Аталанта: Бериша, Масьелло, Толой (Конко, 45), Конти, Кальдара, Драме, Фройлер, Кесси, Петанья (Пинилья, 62), Куртич, Гомес (Гальярдини, 81)
Интер: Ханданович, Миранда, Нагатомо (Ансалди, 61), Мурильо, Сантон, Перишич, Брозович (Кондогбиа, 62), Мариу, Медель, Эдер (Кандрева, 76), Икарди
Предупреждения:
Конко, 49; Пинилья, 89 - Мариу, 62
Судья:
Даниэле Довери (Италия)
Место и дата
23 октября 16:00, Адзурри д`Италия, Онлайн-трансляция