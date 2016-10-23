«Интер» уступил «Аталанте»

Мадридский «Реал» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале. Об этом сообщают испанские СМИ.

«Реал» готов отдать «Ювентусу» за Дибалу 100 миллионов евро Мадридский «Реал» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале. Об этом сообщают испанские СМИ.

Серия А. 9-й тур. «Аталанта» - «Интер», «Рома» - «Палермо» и другие матчи. Онлайн

Серия А. 9-й тур. «Аталанта» - «Интер», «Рома» - «Палермо» и другие матчи. Онлайн Результаты матчей девятого тура чемпионата Италии.

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала пропустит от 10 до 15 дней. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Дибала пропустит 10-15 дней из-за травмы Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала пропустит от 10 до 15 дней. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Матч девятого тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Пескарой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Удинезе».

«Удинезе» обыграл «Пескару» Матч девятого тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Пескарой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Удинезе».

Защитник «Ювентуса» Андреа Бардзальи не скрывал разочарования после гостевого поражения от «Милана» (0:1) в 9-м туре чемпионата Италии.

Андреа Бардзальи: Поражение от «Милана»? Я ужасно зол Защитник «Ювентуса» Андреа Бардзальи не скрывал разочарования после гостевого поражения от «Милана» (0:1) в 9-м туре чемпионата Италии.

Победив «Ювентус» в матче 9-го тура Серии А, «Милан» прервал неудачную серию против туринского клуба.

«Милан» обыграл «Ювентус» впервые за 4 года Победив «Ювентус» в матче 9-го тура Серии А, «Милан» прервал неудачную серию против туринского клуба.

Матч девятого тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Ювентусом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Милана».

«Милан» обыграл «Ювентус» Матч девятого тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Ювентусом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Милана».

В субботу в матче девятого тура чемпионата Италии сыграют «Милан» и «Ювентус» из Турина.

«Милан» - «Ювентус» - 1:0. Как это было

«Милан» - «Ювентус» - 1:0. Как это было В субботу в матче девятого тура чемпионата Италии сыграют «Милан» и «Ювентус» из Турина.

«Сампдория» обыграла «Дженоа» в генуэзском дерби Матч восьмого тура чемпионата Италии между «Сампдорией» и «Дженоа» завершился победой «Сампдории». Итоговый счет матча – 2:1.