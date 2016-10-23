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«Интер» уступил «Аталанте»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч девятого тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Интером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Аталанты».

В составе победителей отличились Андреа Масьелло и Маурисио Пинилья, у «Интера» гол в активе Эдера.

«Интер» после этого поражения находится на 13-м месте с 11 очками. У «Атланты» 13 очков и восьмое место.

Чемпионат Италии. Серия А

9-й тур

Матч

Аталанта - Интер - 2:1 (1:0)

Голы

Масьелло 10 (1:0). Эдер 50 (1:1). Пинилья 88 (2:1 - пен.).

Состав

Аталанта: Бериша, Масьелло, Толой (Конко, 45), Конти, Кальдара, Драме, Фройлер, Кесси, Петанья (Пинилья, 62), Куртич, Гомес (Гальярдини, 81)

Интер: Ханданович, Миранда, Нагатомо (Ансалди, 61), Мурильо, Сантон, Перишич, Брозович (Кондогбиа, 62), Мариу, Медель, Эдер (Кандрева, 76), Икарди

Предупреждения:

Конко, 49; Пинилья, 89 - Мариу, 62

Судья:

Даниэле Довери (Италия)

Место и дата

23 октября 16:00, Адзурри д`Италия, Онлайн-трансляция

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