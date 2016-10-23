Молодежка «Зенита» с минимальным счетом обыграла «Оренбург»
В матче одиннадцатого тура первенства России среди молодежных составов клубов Премьер-лиги «Зенит» на Малой арене «Петровского» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 1:0.
Единственный мяч на 21-й минуте встречи забил Дмитрий Плетнев.
Сине-бело-голубые с 23 очками занимают третье место в турнирной таблице первенства. Оренбургский клуб, имея в активе 11 очков, идет на двенадцатой позиции.
В следующем туре зенитвовцы 28 октября дома сыграют с «Томью», «Оренбург» в этот же день примет «Крылья Советов».
Напомним, основные составы «Зенита» и «Оренбурга» сыграют в Петербурге 24 октября, начало матча в 19:30. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Зенит (мол) - Оренбург (мол) - 1:0 (1:0)
Голы
Плетнев 21 (1:0).
Состав
Зенит (мол): Обухов, Котов, Мареев, Круговой, Бугриев, Пенчиков, Плетнев, Макеев (Колдунов, 77), Мусаев, Некрасов, Денисов (Запрягаев, 77)
Оренбург (мол): Кеняйкин, Прилепин, Билюков, Кайков, Черязов (Иванов С., 82), Хайбуллин (Криворучко, 70), Бойко (Рыбкин, 46), Калинин (Алтышев, 70), Митренко, Рудаков, Сарсенов
Предупреждения:
Плетнев, 15 - Кеняйкин, 53; Калинин, 55
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
23 октября 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция