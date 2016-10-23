Молодежка «Зенита» с минимальным счетом обыграла «Оренбург»

В матче одиннадцатого тура первенства России среди молодежных составов клубов Премьер-лиги «Зенит» на Малой арене «Петровского» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 21-й минуте встречи забил Дмитрий Плетнев.

Сине-бело-голубые с 23 очками занимают третье место в турнирной таблице первенства. Оренбургский клуб, имея в активе 11 очков, идет на двенадцатой позиции.

В следующем туре зенитвовцы 28 октября дома сыграют с «Томью», «Оренбург» в этот же день примет «Крылья Советов».

Напомним, основные составы «Зенита» и «Оренбурга» сыграют в Петербурге 24 октября, начало матча в 19:30. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.