Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Локомотив1 : 0ЦСКА
Футбол  Краснодар1 : 0Амкар
Футбол  Реал- : -Атлетик
Футбол  Челси4 : 0Манчестер Юнайтед
Футбол  ПСЖ- : -Марсель
Формула-1  Гран-при США. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Молодежка «Зенита» с минимальным счетом обыграла «Оренбург»

Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

В матче одиннадцатого тура первенства России среди молодежных составов клубов Премьер-лиги «Зенит» на Малой арене «Петровского» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 21-й минуте встречи забил Дмитрий Плетнев.

Сине-бело-голубые с 23 очками занимают третье место в турнирной таблице первенства. Оренбургский клуб, имея в активе 11 очков, идет на двенадцатой позиции.

В следующем туре зенитвовцы 28 октября дома сыграют с «Томью», «Оренбург» в этот же день примет «Крылья Советов».

Напомним, основные составы «Зенита» и «Оренбурга» сыграют в Петербурге 24 октября, начало матча в 19:30. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи. 

Матч

Зенит (мол) - Оренбург (мол) - 1:0 (1:0)

Голы

Плетнев 21 (1:0).

Состав

Зенит (мол): Обухов, Котов, Мареев, Круговой, Бугриев, Пенчиков, Плетнев, Макеев (Колдунов, 77), Мусаев, Некрасов, Денисов (Запрягаев, 77)

Оренбург (мол): Кеняйкин, Прилепин, Билюков, Кайков, Черязов (Иванов С., 82), Хайбуллин (Криворучко, 70), Бойко (Рыбкин, 46), Калинин (Алтышев, 70), Митренко, Рудаков, Сарсенов

Предупреждения:

Плетнев, 15 - Кеняйкин, 53; Калинин, 55

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

23 октября 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Гутор: «Зенит» может добавить по ходу встречи и и ничего соперник с этим не поделаетВратарь «Оренбурга» Александр Гутор ответил на вопрос, может ли «Зенит», как и во встрече Лиги Европы с «Дандолком» (2:1), недооценить дебютанта РФПЛ.Андрей Червиченко: Не думаю, что матч с «Оренбургом» будет для «Зенита» проходнымБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал «Советскому спорту» прогноз на матч 11-го тура чемпионата России «Зенит» - «Оренбург».Молодежное первенство. 11-й тур. «Краснодар» обыграл «Амкар», «Зенит» выиграл у «Оренбурга» и другие матчиРезультаты матчей 11-го тура молодежного первенства России.«Анжи» - «Зенит». Москалев рассудит игруРФС назвал арбитров, которые будут работать на матчах 1/8 финала Кубка России.«Шаверма у метро вкуснее ресторанной». Откровения Александра Кержакова«Шаверма у метро вкуснее ресторанной». Откровения Александра КержаковаКержаков-форвард ответил на вопросы простых болельщиков «Зенита». Spb.Sovsport.ru записал все самое интересное.Александр Кержаков: Верю, что мне удастся сыграть официальный матч на новом стадионе в ПетербургеНападающий «Зенита» Александр Кержаков, поделился мнением о строящемся стадионе на Крестовском острове в Петербурге.«Молодежка» ЦСКА обыграла «Локомотив»Молодежный состав ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в рамках 11-го тура первенства молодежных команд.Ноги «Зенита», голова «Спартака». Кто выводит «Тосно» в премьер-лигуНоги «Зенита», голова «Спартака». Кто выводит «Тосно» в премьер-лигуК середине сезона ФНЛ «Тосно» уверенно занимает вторую строчку и метит в премьер-лигу. Spb.Sovsport.ru разобрался, за счет кого.«Зенит» – 15-й в рейтинге клубов УЕФА, ЦСКА – 48-й, «Спартак» – 98-йУЕФА представил обновленный рейтинг европейских клубов.Дмитрий Бородин: Если бы я оказался на месте Луческу – поставил бы в ворота БабуринаБывший голкипер «Зенита» Дмитрий Бородин поделился мнением о возможном переходе Александра Селихова в петербургский клуб и об игре вратаря второй команды Егора Бабурина.Джузеппе Маротта: «Ювентус» готов к переговорам с «Зенитом» по трансферу ВитселяГенеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта сообщил, что клуб по-прежнему проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю.Владислав Радимов: Ошибки Лодыгина? В футболе все ошибаютсяГлавный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился своим мнением об игре вратаря Юрия Лодыгина за основную команду сине-бело-голубых.Валерий Рейнгольд: Вчера мне было стыдно за «Зенит»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру футболистов «Зенита» в матче Лиги Европы с ирландским «Дандолком».Гендиректор «Тосно»: «Зенит» хочет около 300 000 евро за Богаева и Киреенко, мы будем оспаривать решение палаты РФСГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко поделился своим мнением о решении палаты по разрешению споров РФС. Ранее она обязала клуб выплатить компенсацию «Зениту» за защитника Дмитрия Богаева и полузащитника Павла Киреенко.«В «Рубине» не платили 3 месяца». Кто не поехал в Турин и Ростов ради Оренбурга«В «Рубине» не платили 3 месяца». Кто не поехал в Турин и Ростов ради ОренбургаПолузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев желает Нехайчику не сбавлять обороты, «Рубину» – еврокубков, а своей команде – обыграть «Зенит».Дубль Соболя принес победу «Ростову над «Уфой» в матче молодежных командВ матче 11-го тура молодежного первенства России «Ростов» на выезде обыграл «Уфу» со счетом 3:2.«Терек» обыграл «Рубин» в матче молодежных командВ матче 11-го тура молодежного первенства России «Терек» на своем поле с минимальным счетом победил «Рубин».Константин Сарсания: Шансов вернутся в основу «Зенита» у Кержакова практически нетБывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания после победы «Зенита» над ирландским «Дандолком» (2:1) в Лиге Европы сказал, что нападающий Александр Кержаков вряд ли вернется в основной состав команды.Полузащитник «Дандолка»: «Зенит» – самая сильная команда в Лиге ЕвропыПолузащитник «Дандолка» Дэрил Хорган поделился впечатлениями от поражения в матче Лиги Европы против «Зенита» (1:2).«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в молодежном первенстве«Спартак» и «Урал» завершили вничью (1:1) матче 11-го тура молодежного первенства в Екатеринбурге.

Оренбург
Оренбургкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Россия. Молодежное первенство
Россия. Молодежное первенствотаблицакалендарьстатистикатексты/новости