«Фиорентина» обыграла «Кальяри» со счетом 5:3, Калинич сделал хет-трик
Матч девятого тура чемпионата Италии между «Кальяри»
и «Фиорентиной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Фиорентины».
У «фиалок» хет-трик сделал Никола Калинич, дубль – Федерико Бернардески. У «Кальяри» забивали Давиде Ди Дженнаро, Марко Капуано и Марко Боррьелло. «Фиорентина» набрала 12 очков и занимает десятое место. У «Кальяри» 13 очков и девятое место.
Чемпионат Италии. Серия А
9-й тур
Матч
Кальяри - Фиорентина - 3:5 (1:4)
Голы
Ди Дженнаро 2 (1:0). Калинич 20 (1:1). Бернардески 26 (1:2). Бернардески 32 (1:3). Калинич 40 (1:4). Калинич 53 (1:5). Капуано 62 (2:5). Боррьелло 77 (3:5).
Состав
Кальяри: Сторари, Алвеш, Мурру, Саламон (Капуано, 58), Пизакане, Тахцидис (Барелла, 62), Исла, Ди Дженнаро, Падоин, Сау (Мельчиорри, 68), Боррьелло
Фиорентина: Тэтэрушану, Астори, Гонсало, Оливейра, Сальседо, Весино, Валеро (Санчес Морено, 65), Иличич (Хаджи, 76), Тельо (Дикс, 88), Калинич, Бернардески
Предупреждения:
Тахцидис, 33; Мурру, 70; Пизакане, 84 - Астори, 14
Судья:
Кармин Руссо (Италия)
Место и дата
23 октября 16:00, Стадио Сант'Элиа, Онлайн-трансляция