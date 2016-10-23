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«Торино» и «Лацио» сыграли вничью

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч девятого тура чемпионата Италии между «Торино» и «Лацио» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

В составе туринцев отличились Яго Фальке и Адем Льяич, который с пенальти сравнял счет на 90-й минуте. У «Лацио» забивали Чиро Иммобиле и Алессандро Мургия. Обе команды набрали 15 очков и делят пятое-шестое место.

Чемпионат Италии. Серия А.

9-й тур

Матч

Торино - Лацио - 2:2 (1:0)

Голы

Фальке 20 (1:0). Иммобиле 71 (1:1). Мугрия 84 (1:2). Льяич 90 (2:2 - пен.).

Состав

Торино: Харт, Кастан, Заппакоста, Баррека, Роззеттини, Вальдифьори (Бойе, 88), Баселли (Оби, 74), Бенасси (Лопес, 79), Фальке, Белотти, Льяич

Лацио: Маркетти, Баста (Джорджевич, 56), Фортуна, Худт, Катальди, Лулич, Патрик, Пароло, Кейта (Мугрия, 79), Андерсон (Прце, 89), Иммобиле

Предупреждения:

Баррека, 29; Белотти, 61 - Пароло, 59; Катальди, 90

Судья:

Пьеро Джакомелли (Италия)

Место и дата

23 октября 16:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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