«Торино» и «Лацио» сыграли вничью
Матч девятого тура чемпионата Италии между «Торино» и «Лацио» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.
В составе туринцев отличились Яго Фальке и Адем Льяич, который с пенальти сравнял счет на 90-й минуте. У «Лацио» забивали Чиро Иммобиле и Алессандро Мургия. Обе команды набрали 15 очков и делят пятое-шестое место.
Чемпионат Италии. Серия А.
9-й тур
Матч
Голы
Фальке 20 (1:0). Иммобиле 71 (1:1). Мугрия 84 (1:2). Льяич 90 (2:2 - пен.).
Состав
Торино: Харт, Кастан, Заппакоста, Баррека, Роззеттини, Вальдифьори (Бойе, 88), Баселли (Оби, 74), Бенасси (Лопес, 79), Фальке, Белотти, Льяич
Лацио: Маркетти, Баста (Джорджевич, 56), Фортуна, Худт, Катальди, Лулич, Патрик, Пароло, Кейта (Мугрия, 79), Андерсон (Прце, 89), Иммобиле
Предупреждения:
Баррека, 29; Белотти, 61 - Пароло, 59; Катальди, 90
Судья:
Пьеро Джакомелли (Италия)
Место и дата
23 октября 16:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция