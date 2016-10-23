«Торино» и «Лацио» сыграли вничью

«В «Рубине» не платили 3 месяца». Кто не поехал в Турин и Ростов ради Оренбурга

Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев желает Нехайчику не сбавлять обороты, «Рубину» – еврокубков, а своей команде – обыграть «Зенит».