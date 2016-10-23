Валерий Зелепукин: Все обязательства перед игроками выполняются в полном объеме

Спортивный директор новокузнецкого «Металлурга» Валерий Зелепукин прокомментировал информацию о возможном снятии команды с чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

- Не понимаю, откуда все это взялось. Такие проблемы, гипотетически, могут случиться со всеми 29 клубами КХЛ, - сказал Зелепукин. - Единственное, могу сказать, что все обязательства перед игроками выполняются в полном объеме, - цитирует Зелепукина ТАСС.

Напомним, ранее появилась информация новокузнецкий «Металлург» из-за долгов рискует раньше времени завершить выступление в чемпионате КХЛ.

Отметим, «Кузня» крайне неудачно начала нынешний регулярный чемпионат КХЛ. В 24 матчах сибиряки потерпели 19 поражений и занимают 28-е, предпоследнее место в сводной таблице лиги.