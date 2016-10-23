«Сент-Этьен» обыграл «Кан»
Матч десятого тура чемпионата Франции между «Каном»
и «Сент-Этьеном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Сент-Этьена».
В составе «зеленых» отличились Анри Севе и Жордан Верето. «Сент-Этьен» набрал 16 очков и занимает седьмое место. У «Кана» десять очков и 18-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
10-й тур
Кан - Сент-Этьен - 0:2 (0:0) Севе 49 (0:1). Верето 58 (0:2). Кан: Веркютр, Да Силва, Яхья, Фере (Адеоти, 76), Делаплейс, Бесса, Сеубе (Мальбранк, 70), Леборн, Сантини (Сане, 70), Базиле, Роделен Сент-Этьен: Руффье, Перрен, Лакруа, М'Бенге, Севе (Пайо, 83), Верето (Дабо, 90), Сельнес, Тофт-Содерлунд (Руа, 79), Таннане, Малькуи, Монне-Паке Оливье Тюаль (Франция) 23 октября 16:00, Мишель Д'Орнано, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Кан - Сент-Этьен - 0:2 (0:0)
Севе 49 (0:1). Верето 58 (0:2).
Кан: Веркютр, Да Силва, Яхья, Фере (Адеоти, 76), Делаплейс, Бесса, Сеубе (Мальбранк, 70), Леборн, Сантини (Сане, 70), Базиле, Роделен
Сент-Этьен: Руффье, Перрен, Лакруа, М'Бенге, Севе (Пайо, 83), Верето (Дабо, 90), Сельнес, Тофт-Содерлунд (Руа, 79), Таннане, Малькуи, Монне-Паке
Оливье Тюаль (Франция)
23 октября 16:00, Мишель Д'Орнано, Онлайн-трансляция