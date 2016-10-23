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«Сент-Этьен» обыграл «Кан»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч десятого тура чемпионата Франции между «Каном» и «Сент-Этьеном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Сент-Этьена».

В составе «зеленых» отличились Анри Севе и Жордан Верето. «Сент-Этьен» набрал 16 очков и занимает седьмое место. У «Кана» десять очков и 18-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

10-й тур

Матч

Кан - Сент-Этьен - 0:2 (0:0)

Голы

Севе 49 (0:1). Верето 58 (0:2).

Состав

Кан: Веркютр, Да Силва, Яхья, Фере (Адеоти, 76), Делаплейс, Бесса, Сеубе (Мальбранк, 70), Леборн, Сантини (Сане, 70), Базиле, Роделен

Сент-Этьен: Руффье, Перрен, Лакруа, М'Бенге, Севе (Пайо, 83), Верето (Дабо, 90), Сельнес, Тофт-Содерлунд (Руа, 79), Таннане, Малькуи, Монне-Паке

Предупреждения:

Бесса, 62 - Севе, 28

Судья:

Оливье Тюаль (Франция)

Место и дата

23 октября 16:00, Мишель Д'Орнано, Онлайн-трансляция

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