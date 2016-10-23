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«РБ Лейпциг» обыграл «Вердер» и вышел на второе место в чемпионате Германии

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч восьмого тура чемпионата Германии между «РБ Лейпциг» и «Вердером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Лейпцига».

В составе победителей дубль сделал Наби Кейта, еще один гол в активе Дейви Зельке. У «Вердера» отличился Серж Гнабри. «РБ Лейпциг» набрал 18 очков и поднялся на второе место в чемпионате Германии, отставая от лидирующей «Баварии» на два очка. У «Вердера» семь очков и 14-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

8-й тур

Матч

РБ Лейпциг - Вердер - 3:1 (1:0)

Голы

Кейта 42 (1:0). Кейта 74 (2:0). Гнабри 76 (2:1). Сельке 90 (3:1).

Состав

РБ Лейпциг: Гулаши, Халстенберг, Комппер, Орбан, Демме, Кейта, Кайзер, Бернардо, Форсберг (Ильзанкер, 84), Поульсен (Бурк, 89), Вернер (Сельке, 72)

Вердер: Видвальд, Мойсандер, Селасси, Сане, Гарсия С., Фритц (Йоханссон, 70), Хайрович (Бартельс, 62), Гриллич (Велькович, 78), Гнабри, Юнузович, Манне

Предупреждения:

Кайзер, 14; Форсберг, 23; Кейта, 32 - Селасси, 36; Фритц, 44; Мойсандер, 90

Судья:

Роберт Хартманн (Германия)

Место и дата

23 октября 16:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция


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