«РБ Лейпциг» обыграл «Вердер» и вышел на второе место в чемпионате Германии
Матч восьмого тура чемпионата Германии между «РБ
Лейпциг» и «Вердером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в
пользу «Лейпцига».
В составе победителей дубль сделал Наби Кейта, еще один гол в активе Дейви Зельке. У «Вердера» отличился Серж Гнабри. «РБ Лейпциг» набрал 18 очков и поднялся на второе место в чемпионате Германии, отставая от лидирующей «Баварии» на два очка. У «Вердера» семь очков и 14-е место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
8-й тур
Матч
РБ Лейпциг - Вердер - 3:1 (1:0)
Голы
Кейта 42 (1:0). Кейта 74 (2:0). Гнабри 76 (2:1). Сельке 90 (3:1).
Состав
РБ Лейпциг: Гулаши, Халстенберг, Комппер, Орбан, Демме, Кейта, Кайзер, Бернардо, Форсберг (Ильзанкер, 84), Поульсен (Бурк, 89), Вернер (Сельке, 72)
Вердер: Видвальд, Мойсандер, Селасси, Сане, Гарсия С., Фритц (Йоханссон, 70), Хайрович (Бартельс, 62), Гриллич (Велькович, 78), Гнабри, Юнузович, Манне
Предупреждения:
Кайзер, 14; Форсберг, 23; Кейта, 32 - Селасси, 36; Фритц, 44; Мойсандер, 90
Судья:
Роберт Хартманн (Германия)
Место и дата
23 октября 16:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция