Илья Горохов: Мы еще сами не видели, на что на самом деле способны

Защитник ХК «Сочи» Илья Горохов поделился мнением, в чем еще нужно прибавить команде.

На данный момент команда Вячеслава Буцаева занимает пятое место в Западной конференции.

- Вот тут вы прямо на больное наступили, - сказал Горохов. - Нужно, чтобы наконец вышли на лед все ребята, которые сейчас травмированы. С начала сезона мы не провели еще ни одного матча в полном составе! Постоянно кто-то с травмами, и это ребята из основы. Мы ведь еще сами не видели, на что на самом деле способны. Потенциал у команды однозначно есть.

- Больше всех в КХЛ голов в численном преимуществе - это какое-то тайное знание?

- Разве больше всех? Мы вроде бы пятые по проценту реализации...

- Четвертые. А по количеству голов в большинстве - первые.

- Точно? Неплохо. Но секрет раскрывать не буду. Иначе как мы тогда будем дальше-то забивать?