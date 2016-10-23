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Испанец Каррено-Буста выиграл «Кубок Кремля», обыграв в финале итальянца Фоньини

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Финальный матч «Кубка Кремля» в мужском одиночном разряде между испанцем Пабло Каррено-Бустой и итальянцем Фабио Фоньини завершился победой испанского теннисиста в трех сетах. Итоговый счет матч – 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Каррено-Бусты.

Матч продолжался один час и 55 минут. Испанец сделал больше эйсов (6:1) и совершил меньше двойных ошибок (1:6). Для Пабло Каррено-Бусты это первая победа на «Кубке Кремля» в его карьере.

Москва (Россия)

Турнир АТР

«Кубок Кремля»

Покрытие: хард

Призовой фонд: 717 250 долларов

Мужчины. Одиночный разряд 

Финал

Матч

Каррено-Буста П. (Испания) - Фоньини Ф. (Италия) - 4:6, 6:3, 6:2

Место и дата

23 октября 16:00, , Онлайн-трансляция

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