Испанец Каррено-Буста выиграл «Кубок Кремля», обыграв в финале итальянца Фоньини
Финальный матч «Кубка Кремля» в мужском одиночном разряде между испанцем Пабло Каррено-Бустой и итальянцем Фабио Фоньини завершился победой испанского теннисиста в трех сетах. Итоговый счет матч – 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Каррено-Бусты.
Матч продолжался один час и 55 минут. Испанец сделал больше эйсов (6:1) и совершил меньше двойных ошибок (1:6). Для Пабло Каррено-Бусты это первая победа на «Кубке Кремля» в его карьере.
Москва (Россия)
Турнир АТР
«Кубок Кремля»
Покрытие: хард
Призовой фонд: 717 250
долларов
Мужчины. Одиночный разряд
Финал
Матч
Каррено-Буста П. (Испания) - Фоньини Ф. (Италия) - 4:6, 6:3, 6:2
Место и дата
23 октября 16:00, , Онлайн-трансляция
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