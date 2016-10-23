НХК «Металлург»: Причин, ставящих под сомнение выступление клуба в сезоне КХЛ, нет

Официальный сайт новокузнецкого «Металлурга» опроверг появившуюся информацию о возможном досрочном завершении чемпионата КХЛ.

«В ответ на сообщение некоторых Интернет-СМИ, что новокузнецкий хоккейный клуб имеет долги перед контрагентами, из-за которых «может раньше времени завершить чемпионат КХЛ», сообщаем: команда «Металлург» в штатном режиме ведет подготовку к предстоящим выездным матчам и все нюансы финансовых взаимоотношений клуба с контрагентами находятся под контролем руководства НХК «Металлург». На сегодня нет никаких причин, которые ставили бы под сомнение дальнейшее участие нашей команды в сезоне КХЛ 2016/17. В ближайшее время выйдет пресс-релиз по хоккейному клубу «Металлург», - говорится в официальном заявлении хоккейного клуба «Металлург».

Напомним, ранее появилась информация новокузнецкий «Металлург» из-за долгов рискует раньше времени завершить выступление в чемпионате КХЛ.

Добавим, «Металлург» из Новокузнецка крайне неудачно начала нынешний регулярный чемпионат КХЛ. В 24 матчах сибиряки потерпели 19 поражений и занимают 28-е, предпоследнее место в сводной таблице лиги.