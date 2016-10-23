34 очка Карасева помогли «Зениту» обыграть «Автодор»

В матче регулярного чемпионата «Зенит» в гостях победил «Автодор» со счетом 96:90 (25:29, 29:21, 19:17, 23:23).

Самым результативным игроком встречи стал Сергей Карасев – на его счету 34 очка, пять подборов и три передачи. В составе саратовского клуба Ник Миннерат сделал дабл-дабл – он набрал 28 очков, сделал одиннадцать подборов и отдал одну передачу.

После трех матчей сине-бело-голубые идут с тремя победами на втором месте, саратовцы, имея в активе одну победу в четырех играх, расположились на девятой позиции.

Подопечные Василия Карасева следующий матч в лиге проведут 30 октября в Петербурге против ВЭФа, «Автодор» в этот же день примет ЦСКА.