Леонид Слуцкий: Не чувствую возросшего негатива со стороны болельщиков

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал матч с «Локомотивом» (0:1) и ответил на вопросы.

- Игра была без моментов с одной и с другой стороны, - говорит Леонид Слуцкий. - Соперники ждали ошибки соперника. Ее, к сожалению, допустили мы. Потом пошли в атаку, имели моменты, чтобы сравнять счет, но этого добиться не удалось. Нам сложно создавать моменты. Плюс «Локомотив» играл с двумя опорниками оборонительного плана. Нам сложно было вскрыть такую насыщенную оборону.

-Что с Натхо? И когда вернется Дзагоев?

- Смотрим на состояние Алана. Но он очень много пропустил и пока он не тренируется в общей группе. У Натхо повреждение голеностопа, насколько оно сеорьезно, станет ясно после обследования.

- Вы чувствуете возросший негатив со стороны болельщиков?

- Да нет.