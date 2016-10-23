Леонид Слуцкий: Не чувствую возросшего негатива со стороны болельщиков
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал матч с «Локомотивом» (0:1) и ответил на вопросы.
- Игра была без моментов с одной и с другой стороны, - говорит Леонид Слуцкий. - Соперники ждали ошибки соперника. Ее, к сожалению, допустили мы. Потом пошли в атаку, имели моменты, чтобы сравнять счет, но этого добиться не удалось. Нам сложно создавать моменты. Плюс «Локомотив» играл с двумя опорниками оборонительного плана. Нам сложно было вскрыть такую насыщенную оборону.
-Что с Натхо? И когда вернется Дзагоев?
- Смотрим на состояние Алана. Но он очень много пропустил и пока он не тренируется в общей группе. У Натхо повреждение голеностопа, насколько оно сеорьезно, станет ясно после обследования.
- Вы чувствуете возросший негатив со стороны болельщиков?
- Да нет.
Матч
Голы
Майкон 65 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука, Денисов В., Янбаев, Михалик (Н'Динга, 76), Пейчинович, Денисов И., Самедов, Миранчук, Фернандеш (Коломейцев, 83), Касаев (Майкон, 65)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо (Ионов, 69), Миланов, Траоре
Предупреждения:
Майкон, 84; Денисов И., 90 - Головин, 72
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция