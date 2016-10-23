«Дина» обыграла «Ухту», КПРФ уступил «Сибиряку»
Завершились
очередные матчи регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу.
Вашему вниманию их результаты.
«Норильский Никель» - «Прогресс» - 1:5
«Газпром-Югра» - «Синара» - 3:2
КПРФ – «Сибиряк» - 2:7
«Дина»
- «Ухта» - 3:0
Первое место занимает «Сибиряк», имея в активе 21 очко в восьми матчах. «Дина», у которой две игры в запасе, с 16 очками идет второй. На третьем месте «Динамо» - 14 очков.
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