Андрей Червиченко: Не думаю, что матч с «Оренбургом» будет для «Зенита» проходным

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал «Советскому спорту» прогноз на заключительный матч 11-го тура чемпионата России «Зенит» - «Оренбург».

- По идее у «Зенита» не должно быть проблем. Но в матчах, где не должно быть проблем, питерцы как раз их и находят. «Зенит» колоритен в последнее время тем, что проваливает те встречи, которые проваливать априори не имеет права. Питерцы создают себе сложности в матчах, в которых должны быть на голову, на две сильнее соперника. Мы это видели в Лиге Европы. Что касается «Оренбурга», это команда очень непростая и огрызающаяся. И я не думаю, что для «Зенита» это будет проходная игра, - сказал Червиченко.

Встреча пройдет в Петербурге в понедельник. Начало - в 19:30 мск.

Команда Мирчи Луческу на данный момент с 22 очками занимает второе место, на три балла отставая от лидирующего «Спартака». «Оренбург» идет 15-м.