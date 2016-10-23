«Атлетико» уступил «Севилье» в чемпионате Испании

«Севилья» дома обыграла «Атлетико» (1:0) в 9-м туре чемпионата Испании.

Единственный гол на 73-й минуте забил полузащитник хозяев поля Стивен Нзонзи.

Команда Диего Симеоне с 18 очками занимает на данный момент третье место. «Севилья» набрала 20 очков и вышла на первую строчку. Опередить ее может сегодня «Реал», который принимает «Атлетик» из Бильбао.

В следующем туре севильцы 29 октября сыграют на выезде с хихонским «Спортингом», а мадридцы в тот же день примут «Малагу».

Напомним, «Атлетико» - соперник «Ростова» по групповому этапу Лиги чемпионов.