«Атлетико» уступил «Севилье» в чемпионате Испании
«Севилья» дома обыграла «Атлетико» (1:0) в 9-м туре чемпионата Испании.
Единственный гол на 73-й минуте забил полузащитник хозяев поля Стивен Нзонзи.
Команда Диего Симеоне с 18 очками занимает на данный момент третье место. «Севилья» набрала 20 очков и вышла на первую строчку. Опередить ее может сегодня «Реал», который принимает «Атлетик» из Бильбао.
В следующем туре севильцы 29 октября сыграют на выезде с хихонским «Спортингом», а мадридцы в тот же день примут «Малагу».
Напомним, «Атлетико» - соперник «Ростова» по групповому этапу Лиги чемпионов.
Матч
Севилья - Атлетико - 1:0 (0:0)
Голы
Н'Зонзи 73 (1:0).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Меркадо, Эскудеро, Пареха, Рами, Мариано, Витоло, Н'Зонзи, Васкес (Иборра, 89), Насри, Вьетто (Корреа, 90)
Атлетико: Облак, Луис, Хуанфран, Савич, Годин, Карраско (Тьягу, 56), Габи, Коке, Гамейро (Торрес, 66), Корреа (Гайтан, 46), Гризманн
Предупреждения:
Рами, 7; Н'Зонзи, 38; Насри, 45; Мариано, 81 - Корреа, 42; Габи, 44; Коке, 62
Удаления:
нет - Коке, 77
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
23 октября 17:15, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция