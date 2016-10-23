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«Атлетико» уступил «Севилье» в чемпионате Испании

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Севилья» дома обыграла «Атлетико» (1:0) в 9-м туре чемпионата Испании.

Единственный гол на 73-й минуте забил полузащитник хозяев поля Стивен Нзонзи.

Команда Диего Симеоне с 18 очками занимает на данный момент третье место. «Севилья» набрала 20 очков и вышла на первую строчку. Опередить ее может сегодня «Реал», который принимает «Атлетик» из Бильбао.

В следующем туре севильцы 29 октября сыграют на выезде с хихонским «Спортингом», а мадридцы в тот же день примут «Малагу».

Напомним, «Атлетико» - соперник «Ростова» по групповому этапу Лиги чемпионов.

Матч

Севилья - Атлетико - 1:0 (0:0)

Голы

Н'Зонзи 73 (1:0).

Состав

Севилья: Гонсалес С., Меркадо, Эскудеро, Пареха, Рами, Мариано, Витоло, Н'Зонзи, Васкес (Иборра, 89), Насри, Вьетто (Корреа, 90)

Атлетико: Облак, Луис, Хуанфран, Савич, Годин, Карраско (Тьягу, 56), Габи, Коке, Гамейро (Торрес, 66), Корреа (Гайтан, 46), Гризманн

Предупреждения:

Рами, 7; Н'Зонзи, 38; Насри, 45; Мариано, 81 - Корреа, 42; Габи, 44; Коке, 62

Удаления:

нет - Коке, 77

Судья:

Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Место и дата

23 октября 17:15, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция

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