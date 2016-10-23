Хет-трик Клинкхаммера принес минскому «Динамо» победу над «Сочи»
Хоккеисты минского «Динамо» уверенно переиграли на своей площадке «Сочи» со счетом 5:2, прервав шестиматчевую победную серию сочинского клуба.
Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Артур Гаврус, Мэтт Эллисон и Клинкхаммер Роб, оформивший хет-трик. У «Сочи» точные броски на счету Егора Морозова и Ивана Захарчука.
В следующем матче «Динамо» 27 октября встретится в Ярославле с местным «Локомотивом». «Сочи» 26 октября примет на домашнем льду нижегородское «Торпедо».
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Матч
Динамо Мн - ХК Сочи - 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)
Голы:
Эллисон (Гаврус, Устиненко), 11:58 (1:0). Клинкхаммер (Костицын, Лисовец), 18:48 (2:0). Гаврус (Стась, Павлович), 25:11 (3:0). Клинкхаммер 31:52 (4:0). Морозов (Толпеко), 51:51 (4:1). Клинкхаммер (Эллисон, Степанов), 58:40 (5:1). Захарчук (Мамашев), 59:04 (5:2).
Место и дата
23 октября 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция