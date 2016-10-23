Хосеп Гвардиола: Мы должны принять эту ситуацию и идти дальше
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола
поделился впечатлениями после матча против «Саутгемптона» в девятом туре
чемпионата Англии. Напомним, что матч завершился вничью – 1:1.
«Мы остаемся сплоченными. В раздевалке мы поговорили о сложившейся ситуации. Нам придется принять ее: в пяти матчах подряд мы не смогли выиграть, потому что что-то случилось. Нам нужно идти вперед.
Я сам был футболистом и знаю, что такое бывает. Бывает, что выигрываешь десять матчей подряд, а потом не можешь выиграть пять. Это часть футбола, с этим нужно смириться.
Мне нужно отыскать причину, почему так получилось. И я займусь этим. Я должен помочь команде добиться успеха», - цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.
«Святые» открыли счет после удара Натана Редмонда. Сравнял результат Келечи Ихеаначо. «Манчестер Сити» набрал 20 очков и лидирует в чемпионате Англии, но лишь по дополнительным показателям – столько же очков у «Арсенала» и «Ливерпуля». У «Саутгемптона» 13 очков и восьмое место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
9-й тур
Матч
Манчестер Сити - Саутгемптон - 1:1 (0:1)
Голы
Рэдмонд 27 (0:1). Ихеаначо 54 (1:1).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Компани (Навас, 78), Стоунз, Коларов, де Брюйне (Ихеаначо, 46), Стерлинг, Фернандиньо, Силва, Сане (Нолито, 90), Гюндоган, Агуэро
Саутгемптон: Форстер, Фонте, Мартина, ван Дейк, Ромеу, Рэдмонд, Класи (Хёйбьерг, 67), Тадич (Буфал, 70), МакКуин, Дэвис, Остин (Уорд-Проуз, 83)
Предупреждения:
Коларов, 50; Компани, 57; Агуэро, 59 - Класи, 44; Ромеу, 52; Форстер, 90
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
23 октября 15:30, Этихад, Онлайн-трансляция