Хосеп Гвардиола: Мы должны принять эту ситуацию и идти дальше

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча против «Саутгемптона» в девятом туре чемпионата Англии. Напомним, что матч завершился вничью – 1:1.

«Мы остаемся сплоченными. В раздевалке мы поговорили о сложившейся ситуации. Нам придется принять ее: в пяти матчах подряд мы не смогли выиграть, потому что что-то случилось. Нам нужно идти вперед.

Я сам был футболистом и знаю, что такое бывает. Бывает, что выигрываешь десять матчей подряд, а потом не можешь выиграть пять. Это часть футбола, с этим нужно смириться.

Мне нужно отыскать причину, почему так получилось. И я займусь этим. Я должен помочь команде добиться успеха», - цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.

«Святые» открыли счет после удара Натана Редмонда. Сравнял результат Келечи Ихеаначо. «Манчестер Сити» набрал 20 очков и лидирует в чемпионате Англии, но лишь по дополнительным показателям – столько же очков у «Арсенала» и «Ливерпуля». У «Саутгемптона» 13 очков и восьмое место.

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