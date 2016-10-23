Анатолий Мещеряков: Добыта трудовая победа над одним из лидеров чемпионата
Председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу «железнодорожников» над ЦСКА.
- Была добыта трудовая победа над одним из лидеров чемпионата. Была мысль, была отдача. Мне некому претензий с точки зрения самоотдачи предъявлять. Хотелось бы, чтобы в завершающей стадии атаки не затягивали с мячом. Игрокам большое спасибо! Хочется надеяться, что после этой победы начнется возрождение «Локомотива», но все еще впереди. И матч показал, что при правильном настрое на игры у команды есть практически все, - цитирует Мещерякова «Р-Спорт».
Напомним, в матче 11-го тура чемпионата России «Локомотива» переиграл ЦСКА. Встреча прошла в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счетом 1:0.
Матч
Голы
Майкон 65 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука, Денисов В., Янбаев, Михалик (Н'Динга, 76), Пейчинович, Денисов И., Самедов, Миранчук, Фернандеш (Коломейцев, 83), Касаев (Майкон, 65)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо (Ионов, 69), Миланов, Траоре
Предупреждения:
Майкон, 84; Денисов И., 90 - Головин, 72
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция