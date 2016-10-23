Владимир Эштреков: Победа на ЦСКА даст «Локомотиву» заряд уверенности

Экс-тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился впечатлениями от матча «железнодорожников» с ЦСКА.

- Наконец «Локомотив» добился результата, в психологическом плане это будет очень полезно для команды. Матч был очень важен для «Локомотива», и они добились такой нужной победы, которая даст команде заряд уверенности, станет толчком для движения вперед. Игра в целом была равной, особых моментов не было у обеих команд, но очень удачно вышел на замену Майкон, использовал свой момент. Исход матча решило его индивидуальное мастерство, - передает слова Эштрекова «Р-Спорт».

Напомним, в матче 11-го тура чемпионата России «Локомотива» переиграл ЦСКА. Встреча прошла в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счетом 1:0.