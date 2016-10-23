Сергей Ребров: Или оставляем всех игроков и берем нового тренера, или расстаемся с футболистами, которые потеряли мотивацию
Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров
поделился впечатлениями после матча против «Александрии» в 12-м туре чемпионата
Украины. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).
«Мы потеряли важные очки. «Александрия» всегда был организованной командой – как дома, так и на выезде, и сегодня в очередной раз продемонстрировала это. Забив мяч, мы успокоились, а нужно было и дальше идти вперед, создавать моменты. К сожалению, этого не было, и, как в предыдущих матчах, в итоге пропустили в ответ.
Нам нужно только упорно работать. И, конечно, изменить психологию. Сами ребята должны задуматься, что нужно не только на матчи себя мотивировать, но и на каждую тренировку выходить максимально сконцентрированными. Для чего они выходят на тренировки? Чтобы отработать какие-то моменты, которые понадобятся потом в игре. Но если кто-то из футболистов потерял мотивацию относительно того, что не касается игры...
Напомним, что в среду «Динамо» дома уступило «Бенфике» в Лиге чемпионов со счетом 1:2.
Матч
Александрия - Динамо К - 1:1 (0:0)
Голы
Гонсалес 52 (0:1). Пономарь 79 (1:1).
Состав
Александрия: Леванидов, Шендрик, Запорожан, Микицей, Чеботаев, Гитченко, Полярус (Старенький, 46), Грицук (Леонов, 68), Козак, Огиря, Пономарь (Кулиш, 87)
Динамо К: Рудько, Данило Силва (Корзун, 78), Вида, Рыбалка, Сидорчук, Макаренко, Морозюк, Буяльский, Гладкий (Мораеш, 75), Ярмоленко, Гонсалес (Цыганков, 82)
Предупреждения:
Микицей, 59; Пономарь, 80; Леонов, 90; Шендрик, 90 - Гладкий, 71; Ярмоленко, 75; Вида, 90
Судья:
Константин Труханов (Украина)
Место и дата
23 октября 14:00, Ника, Онлайн-трансляция