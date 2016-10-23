Сергей Ребров: Или оставляем всех игроков и берем нового тренера, или расстаемся с футболистами, которые потеряли мотивацию

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился впечатлениями после матча против «Александрии» в 12-м туре чемпионата Украины. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

«Мы потеряли важные очки. «Александрия» всегда был организованной командой – как дома, так и на выезде, и сегодня в очередной раз продемонстрировала это. Забив мяч, мы успокоились, а нужно было и дальше идти вперед, создавать моменты. К сожалению, этого не было, и, как в предыдущих матчах, в итоге пропустили в ответ.

Нам нужно только упорно работать. И, конечно, изменить психологию. Сами ребята должны задуматься, что нужно не только на матчи себя мотивировать, но и на каждую тренировку выходить максимально сконцентрированными. Для чего они выходят на тренировки? Чтобы отработать какие-то моменты, которые понадобятся потом в игре. Но если кто-то из футболистов потерял мотивацию относительно того, что не касается игры...

Я уверен, что каждый хочет играть, но нужно с таким же настроем проводить каждую тренировку. Если они не хотят делать этого, то нужно с ними прощаться. Или прощаться с тренером. Здесь два пути: или оставляем всех игроков и берем нового тренера, или расстаемся с футболистами, которые потеряли мотивацию, которые не хотят прогрессировать каждый день и из которых очень трудно что-то слепить», - цитирует Реброва официальный сайт клуба.

Напомним, что в среду «Динамо» дома уступило «Бенфике» в Лиге чемпионов со счетом 1:2.