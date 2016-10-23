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Юрий Семин: Гвозди в крышку гроба «Локомотива» еще не забиты. Команду можно и похвалить

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над ЦСКА (1:0).

- Рад, что взяли три очка и выиграли у чемпиона. Выиграли после долгого перерыва. Что касается нашей игры, я очень доволен. Это был целостный футбол. Баланс обороны и атаки. ЦСКА всегда превосходит соперника в контроле мяча, но, мне кажется, наши показатели в этот раз были более или менее равными. Это вселило определенную уверенность. Гвозди в крышку гроба еще не забиты. А некоторые уже забивали и только критиковали «Локомотив». Но, оказывается, можно «Локомотив» и похвалить, - заявил Юрий Семин.

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