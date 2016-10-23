Мамиашвили будет вновь баллотироваться на должность главы ФСБР

Действующий президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что принял решение вновь баллотироваться на должность главы организации.

Отчетно-выборная конференция ФСБР пройдет 12 ноября.

«Я принял решение избираться на должность президента федерации, - цитирует Мамиашвили «Р-Спорт. - Потому что понимаю, что сегодня все не так просто. И есть определенные сложности, которые требуют огромной самоотдачи. А желающих ежедневно этим заниматься, быть полностью погруженным в этот процесс и быть ответственным за все, немного. Экспертов, ни за что не отвечающих, хоть пруд пруди, но они никогда в жизни ответственности на себя не брали. А все-таки весь процесс двигает совершенно другая категория людей».

По словам Мамиашвили, он не знает, кто будет его конкурентом на выборах, но отметил, что «чем выше конкуренция, тем сильнее результат».