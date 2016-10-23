Майкон: «Локомотив» показал, что не заслуживает находиться на таком низком месте
Полузащитник «Локомотива» Майкон — о победе над ЦСКА (1:0) в матче 11-го тура РФПЛ.
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Вы не играли больше месяца, а тут не
успели выйти на замену, и сразу забили
в важнейшем для «Локо» матче. Какие
ощущения?
- Очень счастлив, что так произошло. И что команда победила в дерби! «Локомотив» показал, что не заслуживает находиться на таком низком месте, почти в конце турнирной таблицы. Мы должны бороться за самые высокие места. Против ЦСКА сыграли с большим желанием и твердым намерением победить. И показали, что выиграть у нас на домашнем стадионе непросто. Вот такие мысли у футболистов «Локомотива» должны быть всегда: если будем выступать так, как против ЦСКА, сумеем быстро подняться в таблице.
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Показалось, что вы заплакали, когда
забили гол.
- Да, так и есть. Это потому, что прошел через много трудностей в последнее время, перенес операцию после матча с «Фенербахче», не играл полгода. Но тут появился Семин. Этот человек приглашал меня в клуб, очень сильно помог в 2010 году. В последнее время я тренировался, но постоянно чувствовал боли. И не мог играть в таком состоянии, не хотел подводить команду. А Семин все это время меня поддерживал, говорил, что верит в меня, что ему нужен такой игрок. И вот, наконец, я смог выйти на поле и отплатил за доверие голом. Но еще больше рад за то, как здорово сыграла команда.
Матч
Голы
Майкон 65 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука, Денисов В., Янбаев, Михалик (Н'Динга, 76), Пейчинович, Денисов И., Самедов, Миранчук, Фернандеш (Коломейцев, 83), Касаев (Майкон, 65)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо (Ионов, 69), Миланов, Траоре
Предупреждения:
Майкон, 84; Денисов И., 90 - Головин, 72
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция