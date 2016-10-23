Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Локомотив1 : 0ЦСКА
Футбол  Краснодар1 : 0Амкар
Футбол  Реал- : -Атлетик
Футбол  Челси4 : 0Манчестер Юнайтед
Футбол  ПСЖ- : -Марсель
Формула-1  Гран-при США. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Майкон: «Локомотив» показал, что не заслуживает находиться на таком низком месте

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Полузащитник «Локомотива» Майкон — о победе над ЦСКА (1:0) в матче 11-го тура РФПЛ.

- Вы не играли больше месяца, а тут не успели выйти на замену, и сразу забили в важнейшем для «Локо» матче. Какие ощущения?
- Очень счастлив, что так произошло. И что команда победила в дерби! «Локомотив» показал, что не заслуживает находиться на таком низком месте, почти в конце турнирной таблицы. Мы должны бороться за самые высокие места. Против ЦСКА сыграли с большим желанием и твердым намерением победить. И показали, что выиграть у нас на домашнем стадионе непросто. Вот такие мысли у футболистов «Локомотива» должны быть всегда: если будем выступать так, как против ЦСКА, сумеем быстро подняться в таблице.

- Показалось, что вы заплакали, когда забили гол.
- Да, так и есть. Это потому, что прошел через много трудностей в последнее время, перенес операцию после матча с «Фенербахче», не играл полгода. Но тут появился Семин. Этот человек приглашал меня в клуб, очень сильно помог в 2010 году. В последнее время я тренировался, но постоянно чувствовал боли. И не мог играть в таком состоянии, не хотел подводить команду. А Семин все это время меня поддерживал, говорил, что верит в меня, что ему нужен такой игрок. И вот, наконец, я смог выйти на поле и отплатил за доверие голом. Но еще больше рад за то, как здорово сыграла команда. 

Матч

Локомотив - ЦСКА - 1:0 (0:0)

Голы

Майкон 65 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Чорлука, Денисов В., Янбаев, Михалик (Н'Динга, 76), Пейчинович, Денисов И., Самедов, Миранчук, Фернандеш (Коломейцев, 83), Касаев (Майкон, 65)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо (Ионов, 69), Миланов, Траоре

Предупреждения:

Майкон, 84; Денисов И., 90 - Головин, 72

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Гутор: «Зенит» может добавить по ходу встречи и и ничего соперник с этим не поделаетВратарь «Оренбурга» Александр Гутор ответил на вопрос, может ли «Зенит», как и во встрече Лиги Европы с «Дандолком» (2:1), недооценить дебютанта РФПЛ.Борис Игнатьев: Семин подготовился к этому матчу лучше СлуцкогоБывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от матча «железнодорожников» с ЦСКА.Майкон: Заплакал, когда забил голМайкон: Заплакал, когда забил голНападающий «Локомотива» Майкон стал героем матча с ЦСКА и рассказал, как забивал гол, и почему ему очень важная поддержка Юрия Семина.Леша Сапогов, ау! Колонка Юрия ЦыбаневаЛеша Сапогов, ау! Колонка Юрия ЦыбаневаМатч «Локомотив» - ЦСКА дал пугающее подтверждение тезису «Россия – не футбольная страна»Юрий Семин: Гвозди в крышку гроба «Локомотива» еще не забиты. Команду можно и похвалитьГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над ЦСКА (1:0).Владимир Эштреков: Победа на ЦСКА даст «Локомотиву» заряд уверенностиЭкс-тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился впечатлениями от матча «железнодорожников» с ЦСКА.Анатолий Мещеряков: Добыта трудовая победа над одним из лидеров чемпионатаПредседатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу «железнодорожников» над ЦСКА.Андрей Червиченко: Не думаю, что матч с «Оренбургом» будет для «Зенита» проходнымБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал «Советскому спорту» прогноз на матч 11-го тура чемпионата России «Зенит» - «Оренбург».«Краснодар» - «Амкар». ОнлайнВ воскресенье в матче 11-го тура чемпионата России сыграют «Краснодар» и пермский «Амкар».Леонид Слуцкий: Не чувствую возросшего негатива со стороны болельщиковГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал матч с «Локомотивом» (0:1) и ответил на вопросы.Гол, труд, Майкон. Как «Локо» победил ЦСКА в дербиГол, труд, Майкон. Как «Локо» победил ЦСКА в дербиМайкон, едва выйдя на замену, забил гол, который помог «Локомотиву» одержать трудовую победу над ЦСКА.РФПЛ. 11-й тур. «Локомотив» обыграл ЦСКА, «Краснодар» принимает «Амкар» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 11-го тура чемпионата России по футболу.Гол Майкона принес «Локомотиву» победу в матче с ЦСКАВ воскресенье в матче 11-го тура чемпионата России «Локомотива» переиграл ЦСКА со счетом 1:0.Гендиректор «Томи»: Зимой в «Томи» могут произойти «зачистки»Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал о возможных кадровых переменах в команде.«Локомотив» - ЦСКА. ОнлайнВ воскресенье в матче 11-го тура чемпионата России сыграют московские клубы «Локомотива» и ЦСКА.Игорь Акинфеев стал рекордсменом чемпионатов РоссииИгорь Акинфеев стал рекордсменом чемпионатов РоссииГолкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом чемпионатов России, сыграв 350 матчей за один клуб в первенствах страны.«Локомотив» - ЦСКА. Стартовые составы командСтали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» - ЦСКА.Владимир Эштреков: Надеюсь, что победив ЦСКА, «Локомотив» воспрянет духомБывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков рассказал об ожиданиях от матча 11-го тура РФПЛ между «железнодорожников» и ЦСКА.Роман Павлюченко: Я не понимаю российских судейНападающий «Урала» Роман Павлюченко поделился своим мнением о российских футбольных арбитрах.«Локомотив» не может обыграть ЦСКА 9 матчейБезвыигрышная серия «Локомотива» в матчах с ЦСКА в чемпионатах России насчитывает 9 матчей.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости