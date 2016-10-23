Борис Игнатьев: Семин подготовился к этому матчу лучше Слуцкого

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от матча «железнодорожников» с ЦСКА.

- Игра была равной, но более мотивированной и заряженной на результат выглядела команда «Локомотив». Железнодорожники действовали быстрее, они прекрасно знали, что будет делать соперник. Это говорит о том, что Семин выбрал хорошую тактику, его выбор футболистов на матч был подобран под сильные стороны ЦСКА. Наставник «Локомотива» более скрупулезно отнесся к разбору игры армейцев, он подготовился к этому матчу лучше Слуцкого, - цитирует Игнатьева ТАСС.

Напомним, в матче 11-го тура чемпионата России «Локомотива» переиграл ЦСКА. Встреча прошла в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счетом 1:0.





