Борис Игнатьев: Семин подготовился к этому матчу лучше Слуцкого
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от матча «железнодорожников» с ЦСКА.
- Игра была равной, но более мотивированной и заряженной на результат выглядела команда «Локомотив». Железнодорожники действовали быстрее, они прекрасно знали, что будет делать соперник. Это говорит о том, что Семин выбрал хорошую тактику, его выбор футболистов на матч был подобран под сильные стороны ЦСКА. Наставник «Локомотива» более скрупулезно отнесся к разбору игры армейцев, он подготовился к этому матчу лучше Слуцкого, - цитирует Игнатьева ТАСС.
Напомним, в матче 11-го тура чемпионата России «Локомотива» переиграл ЦСКА. Встреча прошла в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счетом 1:0.
Матч
Голы
Майкон 65 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука, Денисов В., Янбаев, Михалик (Н'Динга, 76), Пейчинович, Денисов И., Самедов, Миранчук, Фернандеш (Коломейцев, 83), Касаев (Майкон, 65)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо (Ионов, 69), Миланов, Траоре
Предупреждения:
Майкон, 84; Денисов И., 90 - Головин, 72
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция