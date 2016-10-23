«Челси» разгромил «Манчестер Юнайтед»
Матч девятого тура чемпионата Англии между
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый
счет матча – 4:0 в пользу «Челси».
Жозе Моуринью впервые находился на «Стэмфорд Бридж» в качестве главного тренера «МЮ». Его подопечные потерпели крупное поражение. Счет в матче открыл Педро, который воспользовался неудачным выходом Де Хеа за пределы штрафной. Потом Кэйхилл с близкого расстояния удвоил результат. Эден Азар после финта в штрафной забил третий мяч, после чего отличился Н’Голо Канте.
«Челси» набрал 19 очков и занимает четвертое место в чемпионате Англии. У «МЮ» 14 очков и седьмое место. Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Матч
Челси - Манчестер Юнайтед - 4:0 (2:0)
Голы
Педро 2 (1:0). Кэйхилл 21 (2:0). Азар 61 (3:0). Канте 70 (4:0).
Состав
Челси: Куртуа, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Луиз, Азар (Виллиан, 77), Мозес, Канте, Матич, Коста (Батшуайи, 78), Педро (Чалоба, 72)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи (Рохо, 52), Смоллинг, Блинд, Феллайни (Мата, 46), Валенсия, Лингард (Марсьяль, 65), Эррера, Погба, Рэшфорд, Ибрагимович
Предупреждения:
Педро, 2; Луиз, 41; Алонсо, 66 - Байи, 29; Погба, 75
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
23 октября 18:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция