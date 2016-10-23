«Челси» разгромил «Манчестер Юнайтед»

Матч девятого тура чемпионата Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Челси».

Жозе Моуринью впервые находился на «Стэмфорд Бридж» в качестве главного тренера «МЮ». Его подопечные потерпели крупное поражение. Счет в матче открыл Педро, который воспользовался неудачным выходом Де Хеа за пределы штрафной. Потом Кэйхилл с близкого расстояния удвоил результат. Эден Азар после финта в штрафной забил третий мяч, после чего отличился Н’Голо Канте.

«Челси» набрал 19 очков и занимает четвертое место в чемпионате Англии. У «МЮ» 14 очков и седьмое место. Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.

Чемпионат Англии. Премьер-лига



9-й тур